Korkein oikeus: New Yorkin syyttäjällä on oikeus saada Trumpin talous- ja verotiedot käyttöönsä

Donald Trump on vuosia jättänyt verotietonsa julkistamatta, vaikka presidentit ovat 1970-luvulta alkaen ne hyvän tahdon eleenä julkaisseet. LEHTIKUVA/AFP

Yhdysvalloissa korkein oikeus on antanut päätöksen presidentti Donald Trumpin verotietojen julkistamisesta. Oikeus päätti, että New Yorkin syyttäjällä on oikeus saada käyttöönsä Trumpin talous- ja verotiedot.