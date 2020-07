Intiassa Bollywoodin näyttelijäveteraani Amitabh Bachchan on joutunut sairaalaan koronatartunnan vuoksi. Myös 77-vuotiaan intialaisen megatähden poika Abhishek Bachchan on joutunut sairaalaan samasta syystä. Myös nuorempi Bachchan on näyttelijä.

Amitabh Bachchan kertoi tartunnastaan ja sairaalahoidosta Twitterissä 43 miljoonalle seuraajalleen. Hänen poikansa kertoi niin ikään Twitterissä, että molempien oireet ovat lieviä. Vanhempaa Bachchania kunnioitetaan syvästi Intiassa. Intiassa varmistettujen koronatartuntojen kokonaismäärä oli lauantaina yli 820 000, mikä on kolmanneksi eniten koko maailmassa. Koronaan liittyviä kuolemia on kirjattu yli 22 000.