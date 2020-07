Yhdysvalloissa jälleen uusi synkkä ennätys: Yli 66 500 uutta koronatartuntaa

Yhdysvalloissa on varmistettu edellisen vuorokauden ajalta yhteensä 66 528 uutta koronavirustartuntaa. Asia selviää Johns Hopkins -yliopiston seurannasta. Lauantai-iltana paikallista aikaa kirjattu luku on tähän mennessä korkein vuorokausikohtainen koronatapausten lisäys.

Yhdysvalloissa on varmistettu yhteensä yli 3,24 miljoonaa tartuntaa.

Koronaan liittyviä kuolemia maassa on kirjattu yhteensä yli 134 000. Kuolemien määrä kasvoi lauantaina 760:llä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Koronavirustartuntojen määrä on ollut viime aikoina nousussa Yhdysvalloissa. Monissa osavaltioissa on havaittu huomattavia tartuntapiikkejä. Useissa osavaltioissa rajoitustenpoistosuunnitelmia on laitettu jäihin. Myös jo kertaalleen poistettuja rajoituksia on palautettu.

Uusien päivittäisten koronatartuntojen määrä on noussut koko maan tasolla useana päivänä yli 60 000:n. Edellisten viiden päivän aikana edellä mainittu raja on ylittynyt neljänä päivänä.

Brasiliassa noin 39 000 uutta tartuntaa

Brasilia ilmoitti lauantaina yhteensä 1 071 uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta, kertoo muun muassa uutiskanava CNN. Terveysministeriön mukaan maassa on kirjattu yhteensä noin 71 500 koronakuolemaa ja varmistettu lähes 1,84 miljoonaa tartuntaa.

Brasiliassa on maailmanlaajuisesti toiseksi eniten koronatartuntoja ja -kuolemia. Ministeriö ilmoitti CNN:n mukaan lauantaina noin 39 000 uudesta tartunnasta.

Maa on ilmoittanut säännöllisesti kymmenistä tuhansista uusista tartunnoista ja toukokuun lopulta lähtien koronakuolemien määrä on noussut päivittäin tuhannen yläpuolelle.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan Yhdysvalloissa on väkilukuun suhteutettuna varmistettu miljoonaa asukasta kohden 10 126 tartuntaa. Kuolemia on kirjattu miljoonaa asukasta kohden 415. Brasiliassa tartuntoja on ollut miljoonaa asukasta kohden 8 654 ja koronakuolemia 336.

Suomessa vastaavat suhdeluvut ovat 1 316 ja 59.

Worldometerin koronaluvut ovat Yhdysvaltojen ja Brasilian osalta jonkin verran korkeammat kuin Johns Hopkinsin seurannan luvut. Koronaluvut vaihtelevat jonkin verran eri lähteiden mukaan. Worldometerin luvut ovat usein olleet Johns Hopkinsia korkeampia.

Bolsonaron vaimon koronatesti negatiivinen

Brittilehti Guardianin mukaan Brasilian presidentin vaimo Michelle Bolsonaro kertoi lauantaina paikallista aikaa, että hänen ja hänen kahden tyttärensä koronatestit ovat olleet negatiivisia.

Brasilian presidentillä Jair Bolsonarolla todettiin koronavirustartunta tiistaina. Hän kertoi asiasta itse televisiossa.

Bolsonaro on vähätellyt viruksen vakavuutta useaan otteeseen. Hän on muun muassa kuvaillut sitä pikku influenssaksi ja pikku flunssaksi.

Torstaina paikallista aikaa Bolsonaro kertoi Facebookissa, että hän käyttää koronavirustartuntansa hoitoon malarialääke hydroksiklorokiinia. Hänen mukaansa lääkkeen käyttö on auttanut hänen vointiinsa.

Hydroksiklorokiinin tehosta covid-19-taudin hoidossa ei ole saatu näyttöä, ja lääkkeen käyttö koronavirukseen on jakanut mielipiteitä tiedemaailmassa.

-----

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.