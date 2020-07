Puolassa alkoi äänestys tiukassa presidentinvaalissa – äänestäjien perusteissa painoivat EU, seksuaalivähemmistöt ja Trump

Puolalaiset äänestävät parhaillaan siitä, kenestä tulee maan presidentti seuraavalle viisivuotiskaudelle. Vaalista on etukäteen ennustettu tiukkaa kisaa.

Vaalihuoneistot avautuivat aamukahdeksalta ja sulkeutuvat iltakymmeneltä Suomen aikaa. Ensimmäisten ovensuukyselyiden tuloksia odotetaan pian sen jälkeen.

Vaalin toisella kierroksella vastakkain ovat istuva presidentti, konservatiivista Laki ja oikeus -puoluetta (PiS) edustava Andrzej Duda ja oppositiopuolue Kansalaisfoorumin ehdokas, liberaali Varsovan pormestari Rafal Trzaskowski.

Mielipidemittauksissa ehdokkaat ovat olleet lähes tasoissa. Jos Trzaskowski voittaa, kyseessä olisi ensimmäinen kerta sitten vuoden 2015, kun Laki ja oikeus häviää vaalit Puolassa.

Ensimmäisiä virallisia tuloksia odotetaan maanantaiaamuna. Asiantuntijat ovat varoittaneet tuloksen voivan lopulta olla niin tiukka, että se voi johtaa laillisiin haasteisiin ja mielenosoituksiin.

Trump vai EU?

59-vuotias rakennusmies Wojciech kertoi uutistoimisto AFP:lle Varsovassa äänestäneensä Dudaa. Äänestyspäätöksen perusteina olivat istuvan presidentin läheiset suhteet Trumpiin sekä lupaus kieltää samaa sukupuolta olevien adoptio.

– Dudan yhteistyö Trumpin kanssa tarkoittaa, että voimme luottaa Yhdysvaltoihin puolustuksen suhteen, Wojciech sanoi äänestettyään.

80-vuotiaat varsovalaiset eläkeläiset Helena ja Maria sen sijaan kertoivat valinneensa Eurooppa-mielisen Trzaskowskin siinä toivossa, että tämä "laittaisi asiat raiteilleen EU:n kanssa".

– Muistamme liian hyvin, millaista oli ennen (kommunismin aikana), joten lapsenlapsiamme varten haluamme Puolan pysyvän vakaasti Euroopassa, Helena sanoi AFP:lle.

Äänestyspaikoille muodostui pitkiä jonoja, kun äänestäjät joutuivat koronaviruksen varotoimien vuoksi pitämään välimatkaa toisiinsa. Äänestäjien oli myös käytettävä maskeja ja käsidesiä sekä tuotava oma kynänsä mukanaan.

Presidentinvaalit oli alun perin määrä järjestää toukokuussa, mutta ne viivästyivät koronaviruspandemian vuoksi.

Duda tavoittelee ääniä etenkin äärioikealta ja uskonnollisista piireistä

Duda on hyökännyt kampanjassaan muun muassa seksuaalivähemmistöjä vastaan. Näiden vähemmistöjen oikeuksien edistäminen on hänen mukaansa "ideologia", joka on tuhoisampi kuin kommunismi.

Dudan on katsottu puheillaan tavoittelevan äänestäjiä erityisesti äärioikealta ja Puolan uskonnollisista piireistä.

Laki ja oikeus -puoluetta on arvosteltu toistuvasti Puolan oikeuslaitoksen itsenäisyyden rapauttamisesta. Puolue on tehnyt viime vuosina lakimuutoksia, joilla on esimerkiksi pyritty lisäämään hallituksen nimeämien henkilöiden valtaa korkeimmassa oikeudessa. Puolalaiset tuomarit ovat vastustaneet muutoksia ja sanoneet niiden politisoivan oikeuslaitoksen.

Myös Euroopan unioni on ollut huolissaan Puolan oikeusvaltiokehityksestä ja ärähtänyt Puolalle asiasta toistuvasti.

Trzaskowski lupaa korjata välit EU:hun

Dudan haastaja Trzaskowski on luvannut korjata Puolan välit Euroopan unionin kanssa ja pysäyttää epädemokraattiset uudistukset.

Pormestarina toimiessaan Trzaskowski on asettunut tukemaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia. Hän on Puolan historian ensimmäinen pormestari, joka osallistui Varsovan pride-kulkueeseen ja piti siellä puheen.

Trzaskowski on myös luvannut tehdä muutoksia medialakiin, jotta sitä ei voitaisi enää käyttää hallituksen propagandan levittämiseen.