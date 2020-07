BBC: Duda valittu jatkokaudelle Puolan presidenttinä

Duda on saanut lasketuista äänistä noin 51,2 prosenttia. AP:n mukaan Puolan keskusvaalilautakunta ilmoitti, että vielä laskematta olevat äänet eivät muuta vaalin nyt ilmoitettua lopputulosta.

Konservatiivista Laki ja oikeus -puoluetta edustava Duda ehti jo julistautua vaalien voittajaksi.

Istuvan presidentin vastaehdokas sunnuntain vaaleissa oli oppositiopuolue Kansalaisfoorumin Rafal Trzaskowski.

Äänestysprosentti nousi korkeaksi, noin 69:ään.

Duda tavoitteli ääniä etenkin äärioikealta ja uskonnollisista piireistä

Konservatiivista Laki ja oikeus -puoluetta (PiS) edustava Duda hyökkäsi kampanjassaan muun muassa seksuaalivähemmistöjä vastaan. Näiden vähemmistöjen oikeuksien edistäminen on hänen mukaansa "ideologia", joka on tuhoisampi kuin kommunismi.

Dudan katsottiin puheillaan tavoitelleen äänestäjiä erityisesti äärioikealta ja Puolan uskonnollisista piireistä.

Laki ja oikeus -puoluetta on arvosteltu toistuvasti Puolan oikeuslaitoksen itsenäisyyden rapauttamisesta. Puolue on tehnyt viime vuosina lakimuutoksia, joilla on esimerkiksi pyritty lisäämään hallituksen nimeämien henkilöiden valtaa korkeimmassa oikeudessa. Puolalaiset tuomarit ovat vastustaneet muutoksia ja sanoneet niiden politisoivan oikeuslaitoksen.

Myös Euroopan unioni on ollut huolissaan Puolan oikeusvaltiokehityksestä ja ärähtänyt Puolalle asiasta toistuvasti.