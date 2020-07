Yhdysvaltain ja Kiinan kiista otti uusia kierroksia: ulkoministeri Pompeo kutsui Kiinan aluevaatimuksia laittomiksi

Yhdysvaltain ja Kiinan välinen eripura syveni entisestään, kun Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo arvosteli maanantaina paikallista aikaa kovin sanoin Kiinan toimia Etelä-Kiinan merellä. Pompeo ilmoitti Yhdysvaltojen pitävän Kiinan pyrkimyksiä saada hallintaansa Etelä-Kiinan meren alueita laittomina.

Yhdysvallat on jo pitkään vastustanut Kiinan laajoja vaatimuksia kiistellyllä vesialueella. Pompeon uusi kannanotto on kuitenkin sikäli aiempaa voimakkaampi, että hän asettui nyt selkeämmin tukemaan muiden Kaakkois-Aasian maiden, muun muassa Filippiinien ja Vietnamin, oikeuksia yksittäisillä vesialueilla. Aiemmin Yhdysvallat on välttänyt ottamasta kantaa yksittäisiin aluekiistoihin.