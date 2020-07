Koronarajoituksia määrätty jälleen voimaan eri maissa

Koronavirustartuntojen kasvu on palauttanut jälleen voimaan rajoituksia eri maissa.

Hongkongissa baarit, kuntosalit ja kauneussalongit ovat joutuneet jälleen sulkemaan ovensa ja lisäksi yli neljän ihmisen kokoontumiset on kielletty. Hongkongissa on ollut kuukausia melko hyvä tilanne koronaviruksen suhteen, mutta nyt tartunnat ovat kasvussa.

Intiassa Biharin osavaltiossa on julistettu parin viikon eristys, joka alkaa torstaina. Osavaltiossa on noin 125 miljoonaa asukasta. Intian it-keskus Bangaloressa puolestaan on meneillään viikon kestävä eristys.

Australiassa viranomaiset ovat vedonneet ihmisiin, jotta nämä pitäisivät huolta turvaväleistä. Lisäksi Melbournen kaupungin viisi miljoonaa asukasta määrättiin viime viikolla pysymään kotona ainakin kuusi viikkoa koronatartuntojen lisääntymisen takia.

Floridan kolkko ennätys

Yhdysvaltain Floridassa rikottiin tiistaina kolkko, päivittäinen koronaan liittyvien kuolemien ennätys. Kuoleman tapauksia tuli ilmi 132, missä on kymmenen prosentin kasvu edelliseen ennätykseen torstailta, kertoo uutistoimisto AP.

Tiistain kuolinluvuissa on luultavasti mukana myös viikonloppuna kuolleita, joista ei ole aiemmin raportoitu.

Yhdysvaltalainen lääkealan yritys Moderna herätti toiveita ilmoittaessaan, että se aloittaa viime vaiheen ihmiskokeen koronarokotteella 27. heinäkuuta. Rokotekokeen aiemmista vaiheista on yhtiön mukaan saatu lupaavia tuloksia.

Yhdysvaltain johtava tartuntatautien asiantuntija Antonio Fauci luonnehti rokotteen varhaisia tuloksia rohkaiseviksi.

Fauci arvosteli monia maanmiehiään yleisestä varomattomuudesta koronan suhteen. Erityisesti hän sätti nuoria, jotka luulevat olevansa haavoittumattomia ja "siemailevat mieluummin margaritoja baarin tungoksessa".

Tähän mennessä maailmassa on rekisteröity yli 13,3 miljoonaa koronatartuntaa ja virukseen liittyviä kuolemia on ollut vajaa 580 000, selviää Johns Hopkins -yliopiston seurannasta.