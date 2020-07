Kiinan länsiosissa uusia koronavirustartuntoja – virusaallon pelossa lentoja on peruttu ja ruoan riittävyyttä kaupoissa toitotetaan

Kiinan länsiosassa on havaittu useita uusia koronavirustartuntoja, ja uuden virusaallon pelossa valtaosa lennoista Xinjiangin alueen pääkaupunkiin Urumqiin on peruttu, viranomaiset ja valtionmedia kertovat. Myös kaupungin metroliikenne on keskeytetty ja bussiliikennettä on rajoitettu.

Ainakin viisi Urumqiin liittyvää tartuntaa on havaittu keskiviikon jälkeen. Yhdessä tapauksessa on kyse miehestä, joka matkusti kaupungista Kiinan toiselle puolelle Zhejiangiin. Valtiolliset tiedotusvälineet ovat perjantaina julkaisseet vakuutteluja siitä, että ruokakaupoissa on runsaasti syötävää jäljellä. Ilmeisesti tavoitteena on ehkäistä ruoan hamstraamista. Mainos alkaa Mainos päättyy Vaikka Kiina sai koronavirusepidemian hallintaan aiemmin keväällä, tartuntapesäkkeitä on ilmaantunut sen jälkeen. Pekingissä kesäkuussa ilmaantuneessa tartuntapesäkkeessä virus ehti tarttua ainakin 330 ihmiseen. Kiina on ilmoittanut kaikkiaan noin 83 000 virustartunnasta ja noin 4 600:sta virukseen liittyvästä kuolemasta. Väkilukuun suhteutettuna tartuntoja on ollut miljoonaa asukasta kohden 58 ja kuolemia 3. Yhdysvalloissa jälleen synkkä ennätys Yhdysvalloissa on jälleen raportoitu uusi synkkä huippuluku koronavirustartunnoissa. Maassa todettiin torstaina lähes 68 500 uutta tartuntaa, mikä on uusi vuorokausikohtainen ennätys. Luku perustuu baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seurantaan. Aiempi ennätys oli keskiviikolta, jolloin tartuntoja todettiin noin 800 vähemmän kuin torstaina. Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemia tilastoitiin torstaina noin 970. Yhdysvalloissa on määrällisesti eniten koronatartuntoja ja virukseen liittyviä kuolemia maailmassa. Nyt tartuntoja on Yhdysvalloissa jo reilusti yli 3,5 miljoonaa ja kuolemia yli 138 000. Asukasmäärään suhteutettuna Yhdysvalloissa on miljoonaa asukasta kohden tilastoitu 11 160 tartuntaa ja 426 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo tilastosivusto Worldometer. Esimerkiksi Suomessa vastaavat suhdeluvut ovat 1 316 ja 59. Ruotsissa miljoonaa asukasta kohden on todettu 7 610 tartuntaa ja 554 kuolemaa. Väkilukuun suhteutettuna Yhdysvaltoja enemmän kuolemia on myös esimerkiksi Britanniassa, Espanjassa ja Italiassa. Worldometerin tilastoissa useiden maiden kohdalla sekä tartuntojen että kuolemien määrät ovat usein jonkin verran suurempia kuin Johns Hopkinsin seurannassa. Tartunnat lisääntyvät rajusti Floridassa Yhdysvalloissa tartuntamäärät kääntyivät jälleen nousuun kesäkuun lopulla erityisesti läntisissä ja eteläisissä osavaltioissa. Viime aikoina tilanne on huonontunut esimerkiksi Floridassa, jossa todettiin torstaina 14 000 uutta tartuntaa ja 156 kuolemaa. Yhteensä Floridassa on nyt todettu yli 315 000 tartuntaa, kun taas epidemian alkupuolella erityisen pahasti käsineessä New Yorkissa tartuntoja on yhteensä yli 431 000. Väkilukuun suhteutettuna New Yorkin osavaltiossa on miljoonaa asukasta kohden kuollut noin 1 670 ihmistä ja naapuriosavaltiossa New Jerseyssä 1 770. Floridan vastaava suhdeluku on 218. Yhteensä Floridassa on virustartuntaan liittyen kuollut ainakin noin 4 680 ihmistä, kertoo New York Timesin seuranta. Floridan jälkeen eniten uusia tartuntoja todetaan parhaillaan Kaliforniassa ja Texasissa. Molemmissa päivittäinen lisäys on ollut 10 000 tartunnan luokkaa. Brasiliassa testauksessa yhä ongelmia Brasiliassa puolestaan on todettu yli kaksi miljoonaa koronavirustartuntaa, selviää maan virallisista tilastoista ja Johns Hopkinsin yliopiston seurannasta. Latinalaisen Amerikan suurimmassa maassa on vahvistettu yli 76 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Tartuntoja arvioidaan kuitenkin olevan merkittävästi enemmän. Uutistoimisto AFP:n haastatteleman tartuntatautien asiantuntijan mukaan sairastuneiden määrä voi olla nelin- tai viisinkertainen. Maan testauskapasiteetissa on puutteita. Brasiliassa on maailmanlaajuisesti todettu määrällisesti toiseksi eniten virustartuntoja ja niihin liittyviä kuolemia. Väkilukuun suhteutettuna Brasiliassa on miljoonaa asukasta kohden tilastoitu noin 9 480 tartuntaa ja 361 kuolemaa.