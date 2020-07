Yhdysvalloissa jälleen yli 70 000 uuden koronavirustartunnan päivä

Yhdysvalloissa on ollut jälleen yli 70 000 uuden koronavirustartunnan päivä. Kuluneen vuorokauden aikana on vahvistettu 73 795 uutta tartuntaa. Asia selviää Johns Hopkins -yliopiston seurannasta , jonka luvut on tarkistettu perjantaina paikallista aikaa eli aikaisin lauantaiaamuna Suomen aikaa.