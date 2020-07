Unicef: Korona voi lisätä vakavasti alikasvuisten lasten määrää miljoonilla

Jopa 6,7 miljoonaa alle viisivuotiasta lasta on vaarassa jäädä vakavasti alikasvuisiksi koronapandemian takia, varoittaa YK:n lastenjärjestö Unicef. Järjestön pääjohtaja Henrietta Foren mukaan lapsiperheköyhyys on lisääntynyt ja ruokaturva heikentynyt pandemian aikana. Lisäksi koronavirustilanne on hänen mukaansa katkonut ruuan tuotantoketjuja, nostanut ruuan hintaa ja hankaloittaa ravitsemusavun tarjoamista.

Lääketieteellisessä Lancet-lehdessä julkaistun analyysin mukaan 80 prosenttia nyt vaarassa olevista lapsista asuu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Etelä-Aasiassa. Lisäksi analyysi varoittaa, että jopa 128 605 alle viisivuotiasta lasta lisää voi kuolla tänä vuonna aliravitsemuksen takia. Alikasvuisuus on hengenvaarallinen aliravitsemuksen muoto, jossa lapsi jää liian laihaksi ja heikoksi. Vuonna 2019 Unicef arvioi maailmassa olevan 47 miljoonaa lasta, jotka kärsivät alikasvuisuudesta. Pandemian arvellaan tiedotteen mukaan lisäävän myös muita ravitsemukseen liittyviä ongelmia, kuten lyhytkasvuisuutta, hivenaineiden puutosta ja toisaalta ylipainoisuutta. Myös tartuntojen pelko ja terveydenhuollon ammattilaisten suojatarvikkeiden puute ovat vaikuttaneet lasten ravitsemukseen, sillä apua ei pandemia-aikana uskalleta hakea sairaaloista. Unicef arvioi tiedotteessaan, että humanitaarista apua tarjoavat järjestöt tarvitsevat kiireellisesti 2,4 miljardia dollaria lisärahoitusta loppuvuodelle.