Puolassa presidentti Andrzej Duda vannoo tänään virkavalansa valitusryöpyn jälkeen

Puolan viime kuun presidentinvaalien voittaja, istuva presidentti Andrzej Duda vannoo tänään virkavalansa toiselle kaudelle. Laki ja oikeus -puoluetta edustavan Dudan voitto ei tullut helposti, sillä hän päihitti opposition ehdokkaan, Varsovan liberaalipormestarin Rafal Trzaskowskin niukalla 51 prosentin ääniosuudella.

Voittoa käsitteli myös korkein oikeus, sillä tuhannet opposition kannattajat ja kansalaisryhmät olivat nostaneet oikeusjuttuja haastaakseen tasaisen tuloksen. Oikeus piti tuloksen voimassa mutta totesi vaalien toteutuksessa olleen useita epäkohtia.

Myös oikeuden päätöksen puolueettomuutta on kyseenalaistettu sillä perusteella, että Laki ja oikeus -puolueen valtakaudella oikeuslaitoksen riippumattomuutta on lainsäädännöllä murennettu ja presidentin valta oikeuslaitokseen on kasvanut. Dudan voiton onkin pelätty kiihdyttävän entisestään oikeusvaltion rapautumista Puolassa.

Oppositio on ollut vaalitulokseen tyytymätön ja ilmoittanut tutkivansa väitteitä vaalivilpistä. Epäilyksiä on herättänyt esimerkiksi se, että osa ulkomailla asuvista puolalaisista ei olisi onnistunut äänestämään.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) vaalitarkkailijoiden lausunnon mukaan vaaleja sävyttivät vihamielinen kampanjointi ja valtiollisen median puolueellisuus.