Mielenosoittajat tunkeutuivat Libanonin ulkoministeriöön Beirutissa

Tuhannet mielenosoittajat protestoivat lauantaina Beirutin keskustassa Libanonin poliittista johtoa vastaan, jota he syyttävät tiistain massiivisesta räjähdyksestä.

Joukko mielenosoittajia tunkeutui eläköityneiden upseerien johdolla Libanonin ulkoministeriöön ja julisti sen "vallankumouksen päämajaksi".

Valtaus näytettiin suorana paikallisessa televisiossa. Turvallisuusviranomaisten huomio oli tapahtumahetkellä kiinnittynyt toisaalle.

Maan poliittinen tilanne on kauan ollut erittäin tulehtunut, ja laajoja mielenosoituksia on ollut ennen räjähdystäkin. Koronaviruspandemia ja taloudellinen kriisi kuitenkin taltuttivat protestiliikehdinnän.

Nyt libanonilaisten raivo on kiehumassa yli. Räjähtänyt ammoniumnitraattilasti makasi kaupungin satamassa vuosien ajan huolimatta useista viranomaisten pyynnöistä siirtää se. Hallintoa on syytetty räjähdysherkän lastin laiminlyönnistä.

– Ihmiset haluavat kostoa, sanoi 35-vuotias mielenosoittaja Najib Farah uutistoimisto AFP:lle.

Mielenosoittajilla oli lauantaina mukanaan räjähdyksen uhrien kuvia ja banderolli, jossa luki kuolleiden nimet. Joillain oli mukanaan hirttoköysiä. Iskulauseissa huudettiin kostoa hallitukselle.

Osa mielenosoittajista heitteli poliisia kivillä ja kepeillä, mihin poliisi vastasi kyynelkaasulla.

Beirutin satama-alueella tiistaina tapahtunut räjähdys tuhosi kaupungin keskustan lähes kokonaan ja aiheutti arviolta miljardien dollarien aineelliset vahingot.

Lauantai-iltaan mennessä tiedossa oli 158 kuolonuhria ja 6 000 loukkaantunutta. Kateissa on edelleen 21 ihmistä.

Sisäministeriön erityisasiantuntija Pekka Tiainen kuvaili STT:lle paikan päältä Beirutista lauantaina iltapäivällä, että isot tiet on saatu yllättävän hyvin auki, mutta siivoamista tehdään edelleen kiivaasti.

Perjantaina Beirutiin saapunut Tiainen on osa ryhmää, joka koordinoi ja tukee kansainvälistä apua.

Suomi on lähettänyt Beirutiin asiantuntija- ja materiaaliapua Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin kautta, jolta Libanon pyysi kansainvälistä apua. Lisäksi Suomi tukee Punaisen Ristin kansainvälisen komitean työtä Libanonissa.

Tiaisen mukaan varsinainen hengenpelastustoiminta alkaa olla ohi, ja nyt ollaan siirtymässä niin kutsuttuun early recovery -vaiheeseen eli tilanteen syvempään selvittämiseen.

Edessä on kolme suurta elementtiä, joista ensimmäinen on terveyspuoli. Toisena on ympäristö eli esimerkiksi sen kartoittaminen, mitä sataman viereiselle merialueelle on tapahtunut mahdollisten kemikaalien vuoksi ja mitä kaasuja on voinut vapautua ilmaan. Kolmantena selvitetään rakennuksille ja infralle aiheutuneet vahingot.

Tuhansien haavoittuneiden hoitoa haittaa sekin, että Libanonin sairaalat ovat olleet koronaviruspandemian vuoksi jo valmiiksi ylityöllistettyjä.

Libanon on aloittanut räjähdyksestä oman tutkintansa. AFP:n tietojen mukaan tähän asti on pidätetty reilut parikymmentä ihmistä, muun muassa sataman päällikkö. Lisäksi kymmeniä ihmisiä on kuulusteltu, ja Libanonin keskuspankki on jäädyttänyt joidenkin satama- ja tulliviranomaisten varoja.

Niin libanonilaiset ihmiset kuin monet maailman johtajat ja kansainväliset toimijat ovat vaatineet puolueetonta ja riippumatonta tutkintaa räjähdyksestä. Libanonin presidentti Michel Aoun on kuitenkin ilmoittanut, ettei kansainvälistä tutkintaa ole tulossa.