Yhdysvalloissa ylittyi 5 miljoonan vahvistetun koronatartunnan rajapyykki, Uusi-Seelanti sinnitellyt jo sata päivää ilman tartuntoja

Koronaan liitettyjä kuolemia Yhdysvalloissa on nyt reilut 162 000. Myös tämä luku on maailmanlaajuisesti omassa luokassaan.

Kaukana perässä koronatilastoissa puolestaan näkyy Uusi-Seelanti, jossa tuli sunnuntaina täyteen sata päivää vailla vahvistettuja koronavirustartuntoja. Juhlia ei sen kunniaksi kuitenkaan korkattu, vaan terveysviranomaiset muistuttivat, ettei vaara ole ohi.

– Sata päivää ilman yhteisössä tapahtuneita tartuntoja on merkittävä virstanpylväs, mutta kuten kaikki tiedämme, meillä ei ole varaa itsetyytyväisyyteen, sanoi maan johtava terveysviranomainen Ashley Bloomfield.

Bloomfield huomautti, että ulkomailla on nähty, kuinka nopeasti virus voi lähteä leviämään uudelleen alueilla, joissa tilanne on jo ollut hallinnassa.

Maassa on edelleen 23 aktiivista koronavirustapausta. Ne on kuitenkin kaikki havaittu maahan saapuvilla ihmisillä, ja kaikki ovat hallinnoiduissa eristystiloissa. Kaikkiaan Uudessa-Seelannissa on Johns Hopkins -yliopiston mukaan raportoitu reilut 1500 tartuntaa.

Viiden miljoonan asukkaan Uusi-Seelanti on saanut ylistystä tehokkaista toimistaan koronaviruspandemian hoitamisessa. Maailman terveysjärjestö WHO on kutsunut maata hyväksi esimerkiksi muille.

Ensimmäinen koronavirustapaus tuli ilmi Uudessa-Seelannissa helmikuussa, ja viimeinen tartunta kirjattiin toukokuun 1. päivänä.

Nyt maan asukkaat voivat nauttia lähes normaalista elämästä, eli sosiaalista eristäytyneisyyttä ei enää vaadita ja urheilu- ja kulttuuritapahtumiin pääsee yleisöä. Maahantuloa valvotaan kuitenkin edelleen tiukasti ja kaikkien tulokkaiden on vietettävä 14 vuorokautta karanteenissa.

Hallitus on muistuttanut toisen aallon mahdollisuudesta ja siksi kannustanut ihmisiä pitämään kotona hätävarana esimerkiksi kasvomaskeja.

Belgiassa päiväkävijöillä ei ole asiaa rannalle

Monissa muissa maailman maissa voidaan vain kadehtia Uuden-Seelannin tilannetta. Pandemiaa edeltävän ajan elämää haikailevat ihmiset ovat myös rikkoneet koronaviruksen vuoksi asetettuja rajoituksia.

Esimerkiksi Belgiassa kaksi suosittua rannikkokaupunkia ilmoitti sunnuntaina, etteivät päivämatkailijat ole nyt tervetulleita viettämään aikaa rannoilla. Päätös tehtiin sen jälkeen kun nuorisojoukko ja poliisi ottivat yhteen Blankenbergen rannalla. Poliisi oli käskenyt nuoria poistumaan, kun nämä eivät noudattaneet rajoituksia.

Poliisi otti osan määräystä vastustaneista kiinni.

Knokke-Heist ja Blankenberge sanoivat ratkaisun pyrkivän "takaamaan yleisen turvallisuuden". Monet ovat pyrkineet rannoille hakemaan viilennystä elokuun kuumuuteen.

– Tarvitsemme rauhallisen ajanjakson. Kenellä tahansa Blankenbergeen tulevalla on oltava hyvä syy olla täällä, lausui Blankenbergen pormestari Daphne Dumery.

Knokke-Heistin kunnanvaltuusto perusteli päätöstään kymmenillä välikohtauksilla, joita oli tapahtunut sekä päivisin että yöaikaan.

Alueelle asetetaan tienvarsitarkastuksia, joissa tulijoiden on todistettava asuvansa tai työskentelevänsä kaupungissa tai todistettava majailu hotellissa tai vuokratussa asunnossa.

Paikallinen junayhtiö on ohjeistanut matkustajia selvittämään ennen matkaa, onko heillä oikeus mennä alueille.