Hongkongin asukkaat ryntäsivät ostamaan pidätetyn mediamogulin ja demokratia-aktivistin lehteä

Hongkongin asukkaat ovat rynnänneet tukemaan maanantaina pidätettyä mediamogulia ja demokratia-aktivistia Jimmy Laita ostamalla kasapäin hänen perustamaansa Apple Daily -lehteä.

Menekki on ollut niin kovaa, että lehti on nostanut painosmäärän pitkälti yli puolen miljoonan, kun lehteä normaalisti painetaan noin 70 000 kappaletta. Myös Lain mediakonsernin osakkeet ovat olleet haluttuja: niiden arvo on noussut vuorokauden aikana huikeat tuhat prosenttia.

Eräs ravintoloitsija osti lehtikioskista kertaheitolla 50 lehteä jakaakseen ne asiakkailleen.

– Koska hallinto ei salli Apple Dailyn pysyä pystyssä, meidän Hongkongin asukkaiden on pelastettava se itse, sanoi pelkän sukunimensä Ng kertonut mies.

– Hongkongissa on lehdistönvapaus, mutta poliisi yrittää nyt tukahduttaa sen näyttävästi. Olen erittäin vihainen, kommentoi 16 lehden nipun kioskilta kaapannut nainen, joka kertoi nimekseen Chan.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo kutsui Lain pidätystä jälleen yhdeksi näytöksi siitä, miten Kiinan viranomaiset polkevat Hongkongin vapauksia ja kansalaisoikeuksia.

– Valmistelemme tuntuvaa vastausta, Pompeo lupasi Newsmax- kanavan haastattelussa.