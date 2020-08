Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin tuntevat ihmiset päästettiin ääneen pariskunnasta kertovassa kirjassa

Britannian prinssi Harry ja herttuatar Meghan eivät olleet mukana pariskunnasta kertovan Finding Freedom -kirjan syntyprosessissa, mediatiedot Yhdysvalloissa kertovat.

Julkisuudessa oli ollut ennen kirjan julkaisua ristiriitaisia tietoja siitä, onko Sussexin herttuapari ollut jotenkin vaikuttamassa kirjan tekemisessä.

Pariskuntaa ei haastateltu kirjaa varten, mutta noin sataa Harryn ja Meghanin parhaiten tuntevaa ihmistä, läheistä ystävää ja brittihovin avustajaa saatiin haastateltua, kirjan toinen kirjoittaja Omid Scobie kertoi Good Morning America -ohjelmassa.

Myös Harryn ja Meghanin tiedottaja vahvistaa, että pariskunta ei osallistunut kirjan syntyyn.

Finding Freedom: Harry, Meghan, and the Making of a Modern Royal Family -teos kertoo pariskunnan yhteisestä taipaleesta ensitreffeistä lähtien hovista vetäytymiseen asti. Kirja julkaistiin Yhdysvalloissa tiistaina.

Harry oli ensitapaamisen jälkeen kuin transsissa

Kirjassa muun muassa paljastetaan, kuinka pariskunta tapasi ensimmäisen kerran.

Kirjan lähteenä ollut henkilö kertoo, että Harry ja Meghan tapasivat sokkotreffeillä ravintolassa Lontoon Sohossa. Kolmisen tuntia kestäneessä tapaamisessa he vain juttelivat lasillisten äärellä, People kertoo.

Harryn ystävän mukaan prinssi oli ensitapaamisen jälkeen kuin transsissa, ja tuleva pariskunta suhtautui toisiinsa lähes pakkomielteisesti.

Kirjassa kerrotaan, että pariskunnan tammikuinen ilmoitus vetäytymisestä brittihovin edustustehtävistä tuli hoville yllätyksenä. Hämmentyneet hovin avustajat julkaisivat lyhyen tiedotteen vain 15 minuuttia sen jälkeen, kun pariskunta oli antanut oman ilmoituksensa asiasta.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin viimeinen työpäivä hovissa oli maaliskuussa. Samalla he luopuivat toimistostaan Buckinghamin palatsissa. Pariskunta muutti sittemmin asumaan Los Angelesiin.