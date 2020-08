Tutkimus: Koronaa on yritetty hoitaa esimerkiksi metanolilla ja kamelin virtsalla – yli 800 ihmistä kuollut ja tuhansia joutunut hoitoon alkuvuonna väärän tiedon takia

Ainakin 800 ihmistä maailmassa on kuollut ja noin 5 800 ihmistä joutunut sairaalahoitoon vuoden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana väärän koronavirustiedon seurauksena. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene -tiedejulkaisun tutkimuksesta uutisoi Yle keskiviikkoaamuna.