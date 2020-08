YK:n turvallisuusneuvosto tyrmäsi Yhdysvaltojen vaatiman jatkon Iranin asevientikiellolle

Yhdysvallat koki arvovaltatappion perjantaina, kun YK:n turvallisuusneuvosto tyrmäsi sen vaatiman jatkon Iranin asevientikiellolle.

Asevientikiellon on määrä raueta lokakuun puolivälissä. Asiasta sovittiin ydinsopimuksessa, jonka Iran solmi YK:n turvallisuusneuvoston viiden pysyvän jäsenen sekä Saksan kanssa vuonna 2015.

Yhdysvallat on sittemmin vetäytynyt sopimuksesta, mikä on yksi syy siihen, että sen on vaikea löytää tukea Iran-politiikalleen. Nyt Yhdysvallat oli vaatinut YK:ta jatkamaan asevientikieltoa toistaiseksi.

Kiellon puolesta äänestivät vain Yhdysvallat ja Dominikaaninen tasavalta. Kiina ja Venäjä vastustivat kiellon jatkamista. Muut jäsenmaat pidättäytyivät äänestämästä.