Lukashenko vetosi kannattajiinsa: "En kutsunut teitä tänne puolustamaan minua"

Valko-Venäjällä hallituksen vastustajat osoittavat tänään jälleen mieltään pääkaupungissa Minskissä.

Mielenosoittajat vastustavat presidentti Aleksandr Lukashenkoa, joka väittää voittaneensa viikko sitten järjestetyt presidentinvaalit. Tulos on kuitenkin kyseenalaistettu laajalti. Esimerkiksi Suomessa presidentti Sauli Niinistön ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa perjantaina todettiin, etteivät vaalit olleet vapaat ja oikeudenmukaiset eikä niissä noudatettu demokratian ja oikeusvaltion normeja.

Opposition pääehdokas Svetlana Tihanovskaja pakeni tiistaina Liettuaan, mutta hän on sieltä käsin kannustanut kannattajiaan osoittamaan mieltään rauhanomaisesti. Tihanovskaja lähti ehdolle sen jälkeen, kun hänen puolisonsa ehdokkuus estettiin ja tämä passitettiin vankilaan. Hän on vedonnut kansaan sanomalla, ettei ole poliitikko ja että hänen voittonsa jälkeen järjestettäisiin uudet vaalit, joissa ehdolla on koko oppositio.

Uutistoimisto AFP:n mukaan mielenosoituksessa on paikalla kymmeniätuhansia ihmisiä.

Lukashenko puhui kannattajilleen

Lukashenko on kutsunut mielenosoittajia ulkomaiden kontrolloimiksi lampaiksi ja rikollisiksi. Sunnuntaina Lukashenko osallistui itse hallintoa puolustavaan vastamielenosoitukseen, joka järjestettiin ennen kuin opposition suuri mielenosoitus kokoontui iltapäivällä.

– En kutsunut teitä tänne puolustamaan minua, vaan, ensimmäistä kertaa neljännesvuosisataan, puolustamaan maatanne ja sen itsenäisyyttä, Lukashenko lausui Minskin keskustaan kokoontuneille ihmisille, joista monet heiluttivat Valko-Venäjän lippua sekä huutelivat kiitoksia ja Valko-Venäjän nimeä.

Lukashenko varoitteli myös sotilasliitto Natoon kuuluvista naapurimaista sekä uusia vaaleja vaativasta oppositiosta.

Hallintoa tukevaan mielenosoitukseen osallistui AFP:n mukaan noin 10 000 ihmistä. Aiempi AFP:n arvio oli huomattavasti matalampi. Huhujen mukaan monia työntekijöitä vaadittiin osallistumaan työpaikan menettämisen uhalla, ja lisäksi kannattajia on kuljetettu paikalle busseilla.

Mielenosoitukseen osallistunut ranskanopettaja Svetlana Gordienko kertoi AFP:lle tulleensa mukaan, koska "Valko-Venäjä on ollut vakaa kuluneet 26 vuotta".

– Ei elämämme ole ollut niin huonoa, nostimme maan raunioista, palautimme kaiken entiselleen, hän sanoi.