Kalifornian maastopalojen tieltä evakuoitu jo kymmeniä tuhansia, kaksi ihmistä on kuollut

Kaliforniassa on evakuoitu jo kymmeniä tuhansia ihmisiä osavaltion keski- ja pohjoisosissa riehuvien maastopalojen tieltä. Viranomaisten mukaan noin 60 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa, ja yli 100 000 on saanut ennakkovaroituksen uhkaavasta evakuoinnista.

Tulipätsit ovat tähän mennessä nielaisseet liki 150 000 hehtaaria maastoa. Tuhoja on muun muassa viineistään tunnetuilla Sonoman ja Napan alueilla, jotka eivät vielä ole kunnolla toipuneet edellisistäkään paloista. – Vuosi 2020 on pannut meidät koville: pandemia, ukkosmyrskyt, ennätyksellinen kuumuus, tulipalot. Mutta jos minä jotain kalifornialaisista tiedän, niin sen, että he ovat sitkeitä, ylisti osavaltion kuvernööri Gavin News om. Tulipaloissa on jo tuhoutunut toista sataa asuinrakennusta, ja yli 30 000 on välittömässä vaarassa. Palot ovat myös vaatineet kahden ihmisen hengen. Toinen oli paloja sammuttamassa ollut helikopterilentäjä ja toinen sähkölinjoja korjaamassa ollut huoltomies. Osavaltioon on julistettu hätätila palojen vuoksi. Maastopalojen määrä Kaliforniassa on viime vuosina tasaisesti kasvanut, mikä johtuu osaltaan ilmastonmuutoksesta.