Italiassa vahvistettu yli tuhat uutta koronavirustartuntaa vuorokaudessa

Italiassa on vahvistettu 1 071 uutta koronavirustartuntaa vuorokauden aikana, kertoo maan terveysministeriö. Uusien tartuntojen määrä on suurin sen jälkeen, kun Italiassa aloitettiin koronaviruksen vuoksi määrättyjen rajoitusten purkaminen toukokuussa.

Terveysministeriön edustajan mukaan viimeisen vuorokauden aikana Italiassa on vahvistettu kolme koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Uusista tartunnoista 215 on Italian pääkaupungin Rooman alueelta. Viranomaisten mukaan Rooman tartuntamäärät ovat nyt korkeat, sillä ihmiset ovat palanneet lomilta takaisin. Roomassa aiempi yhden vuorokauden koronatartuntaennätys oli 208, joka kirjattiin 28. maaliskuuta.

– 61 prosenttia Rooman uusista tartunnoista on todettu lomalta palanneilta ihmisiltä, Rooman terveysviranomainen Alessio D'Amato sanoi.

D'Amaton mukaan lähes puolet lomalta palanneista ja koronavirustartunnan saaneista ihmisistä on ollut lomailemassa Sardinian saarella.

Yhteensä Italiassa on kuollut 35 430 ihmistä liittyen koronavirukseen ja koronavirustartuntoja on vahvistettu 258 136. Tilastosivusto Worldometerin mukaan 60 miljoonan asukkaan Italiassa on miljoonaa asukasta kohti koronavirukseen liittyviä kuolemia 586. Suomessa vastaava luku on 60. Worldometerin tiedoissa saattaa olla epäjohdonmukaisuuksia.