Kuolonuhreista suurin osa on kertynyt Amerikan mantereelta.

Määrällisesti eniten kuolemia on todettu Yhdysvalloissa, yli 176 000. Toiseksi eniten kuolemia on todettu Brasiliassa, jossa kuolleita on yli 114 000. Kolmanneksi eniten kuolemia, yli 60 000, on laskettu Meksikossa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

-----

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.