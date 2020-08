Venäläisen oppositiojohtaja Navalnyin terveydentilasta ei uusia tietoja – on yhä Berliinissä sairaalahoidossa

Lauantaina ambulanssikoneella Saksan pääkaupunkiin Berliiniin tuodun venäläisen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin terveydentilasta ei ole kerrottu uusia tietoja. Navalnyia hoidetaan Berliinissä Charite-sairaalassa.

Sairaala kertoi lauantaina Twitterissä, että oppositiojohtajalle tehdään testejä. Sairaala lupaili lisäksi tviitissään, että lääkärit kertovat tarkemmin oppositiojohtajan tilasta ja hoidosta, kun tutkimukset on tehty ja asiasta on keskusteltu hänen perheensä kanssa. Sunnuntain aikana asiasta ei kerrottu mitään lisätietoja.

Navalnyin epäillään joutuneen myrkytetyksi torstaina Venäjän Siperiassa sijaitsevassa Tomskin kaupungissa. Hän lähti kaupungista lentokoneella, joka joutui tekemään hätälaskun Omskin kaupunkiin, kun Navalnyi alkoi voida koneessa erittäin pahoin. Navalnyi vietiin ensin Omskin sairaalaan, ja varhain lauantaiaamuna hänet lennätettiin ambulanssilennolla Berliiniin.

Ambulanssilennon järjestäneen saksalaisjärjestön Cinema For Peace Foundationin johtaja Jaka Bizilj on kertonut, että Navalnyin tila oli vakaa tämän saapuessa Saksaan.

Asunto, ruokailu ja uiminen seurannassa

Sunnuntaina venäläislehti Moskovsky Komsomolets julkaisi Guardianin mukaan tietoja poliisilähteistä, joiden mukaan Navalnyi oli Tomskissa ollessaan viranomaisten tarkassa seurannassa. Lehti julkaisi lähteisiinsä vedoten tarkkoja tietoja Navalnyin liikkeistä ja tapaamisista Tomskissa. Viranomaisilla oli tieto Navalnyin käyttämästä asunnosta ja sinne tilaamasta sushista. Lisäksi poliisi oli kerännyt Navalnyin maksamia kuitteja paikallisesta kaupasta. Lisäksi oppositiojohtajaa oli varjostettu, kun hän oli lähtenyt kaupungin ulkopuolelle uimaan Tomjokeen.

Guardian arvioi, että näin tarkat tiedot Navalnyin seurannasta on haluttu vuotaa venäläislehdelle, jotta voidaan osoittaa, ettei häntä myrkytetty Tomskissa. Samaan aikaan vuodosta selviää kuitenkin se, kuinka tarkasti venäläispoliisit varjostivat oppositiojohtajaa.

– Turvallisuuspalvelu on taipuvainen uskomaan, että mikäli myrkytys on tapahtunut, se on tapahtunut joko lentokentällä tai lentokoneessa. Hänen liikkeitään ja yhteyksiään seurattiin kaupungissa tarkasti, venäläislehdessä kirjoitetaan Guardianin mukaan.