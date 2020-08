Navalnyia Venäjällä hoitaneet lääkärit kiistävät painostuksen

Venäjällä lääkärit kiistävät, että oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin hoitoon tai diagnooseihin olisi yritetty puuttua millään tavalla. Navalnyia hoitaneen siperialaisen sairaalan johtavan lääkärin mukaan oppositiojohtajan henki päinvastoin pelastettiin sairaalassa.

– Hoitoon ei puututtu millään tavalla, eikä siihen olisi voinut puuttuakaan. Emme sopineet kenenkään kanssa mitään diagnoosista. Sen paremmin lääkärit kuin mitkään muutkaan tahot eivät painostaneet meitä, luetteli Omskin sairaalan johtava lääkäri Aleksander Murakovski.

Toimittajat ja Navalnyin edustajat kertoivat nähneensä sairaalassa rutkasti niin tavallisia kuin siviilipukuisia poliiseja. Osa heistä istuskeli Murakovskin toimistossa.

– En osaa sanoa, keitä he olivat. Siellä oli paljon väkeä, onhan Navalnyi näkyvä poliittinen hahmo. Eivät he juuri tehneet mitään: kysyivät mitä on meneillään, Murakovski kertoi tiedotustilaisuudessa.

Lääkärien mukaan Navalnyin virtsasta löydettiin kahvi- ja alkoholijäämiä, mutta ei myrkkyjä. Lääkäri kiisti myös tiedot mahdollisesta alkoholimyrkytyksestä.

– Verinäytteistä ei löytynyt mitään. Jos olisimme löytäneet merkkejä myrkystä, olisimme saaneet vahvistuksen jostain, ja jatko olisi ollut helpompaa, sanoi puolestaan sairaalan apulaisjohtaja Anatoli Kalinitshenko.

Lääkärien mukaan ilman heidän ponnistelujaan oppositiojohtaja olisi kuollut.

– Me pelastimme hänen henkensä, saimme hänet vakautettua. Ensimmäisen puolentoista päivän aikana taistelimme joka hetki hänen henkensä puolesta, Kalinitshenko sanoi.

Navalnyi selvinnee hengissä

Navalnyi siirrettiin viikonloppuna Omskista hoitoon berliiniläiseen sairaalaan. Siirtolennon Venäjältä Saksaan järjestäneen Cinema For Peace -kansalaisjärjestön perustajan Jaka Biziljin mukaan Navalnyi todennäköisesti selviää hengissä, mutta tuskin voi osallistua politiikkaan kuukausiin. Hän kommentoi asiaa saksalaiselle Bild-lehdelle.

Navalnyin tiedottaja kuitenkin toppuutteli tietoja Twitterissä Bildin uutisen jälkeen. Hänen mukaansa Navalnyin terveystilasta ei ole uusia vahvistettuja tietoja, eikä perhe ole antanut valtuuksia kommentoida niitä.

– Vahvistettuja tietoja voi saada vain klinikan lääkäriltä tai minulta. Aleksein terveydentilasta ei ole uusia tietoja. Pyydämme kärsivällisyyttä ja tiedotamme heti uusista tiedoista, kun niitä on, tiedottaja Kira Jarmysh kirjoitti Twitterissä.

Navalnyin epäillään joutuneen myrkytetyksi torstaina Venäjän Siperiassa sijaitsevassa Tomskin kaupungissa. Hän lähti kaupungista lentokoneella, joka joutui tekemään hätälaskun Omskin kaupunkiin, kun Navalnyi alkoi voida koneessa erittäin pahoin. Navalnyi vietiin ensin Omskin sairaalaan, ja varhain lauantaiaamuna hänet lennätettiin ambulanssilennolla Berliiniin.

Asunto, ruokailu ja uiminen seurannassa

Sunnuntaina venäläislehti Moskovsky Komsomolets julkaisi Guardianin mukaan tietoja poliisilähteistä, joiden mukaan Navalnyi oli Tomskissa ollessaan viranomaisten tarkassa seurannassa. Lehti julkaisi lähteisiinsä nojaten tarkkoja tietoja Navalnyin liikkeistä ja tapaamisista Tomskissa. Viranomaisilla oli tieto Navalnyin käyttämästä asunnosta ja sinne tilaamasta sushista. Lisäksi poliisi oli kerännyt Navalnyin maksamia kuitteja paikallisesta kaupasta. Lisäksi oppositiojohtajaa oli varjostettu, kun hän oli lähtenyt kaupungin ulkopuolelle uimaan Tomjokeen.

Guardian arvioi, että näin tarkat tiedot Navalnyin seurannasta on haluttu vuotaa venäläislehdelle, jotta voidaan osoittaa, ettei häntä myrkytetty Tomskissa. Samaan aikaan vuodosta selviää kuitenkin se, kuinka tarkasti venäläispoliisit varjostivat oppositiojohtajaa.

– Turvallisuuspalvelu on taipuvainen uskomaan, että mikäli myrkytys on tapahtunut, se on tapahtunut joko lentokentällä tai lentokoneessa. Hänen liikkeitään ja yhteyksiään seurattiin kaupungissa tarkasti, venäläislehdessä kirjoitetaan Guardianin mukaan.