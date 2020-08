Haavisto ei vielä ennakoi Suomen reaktiota Navalnyin mahdolliseen myrkytykseen

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan jo pelkkä spekulaatio venäläisen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin sairastumisen syistä antaa aihetta huoleen. Haavisto ei vielä maanantaina ottanut tarkemmin kantaa siihen, miten Suomi reagoisi, jos käy ilmi, että Navalnyi myrkytettiin.

– Nyt on liian aikaista spekuloida eri vaihtoehdoilla. Katsotaan, mitä dataa tulee Berliinistä ja jos ja kun Navalnyi itse on siinä kunnossa, että pystyy tilanteesta myös itse kertomaan, Haavisto sanoi toimittajille.

Haavisto kommentoi tilannetta Helsingissä suurlähettiläspäivien yhteydessä. Vähän tiedotustilaisuuden jälkeen Saksan hallitus ilmoitti, että maassa hoidettavana oleva Navalnyi melko todennäköisesti myrkytettiin.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Navalnyin epäillään joutuneen myrkytetyksi torstaina Venäjän Siperiassa sijaitsevassa Tomskin kaupungissa. Hän lähti kaupungista lentokoneella, joka joutui tekemään hätälaskun Omskin kaupunkiin, kun Navalnyi alkoi voida koneessa erittäin pahoin.

Presidentti Sauli Niinistö kertoi lauantaina Ylen haastattelussa, että esitti ajatuksen oppositiopoliitikko Navalnyin siirtämisestä hoidettavaksi Saksaan. Niinistö puhui Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa perjantaina, ja lauantaina Navalnyi saapui Berliiniin Lounais-Siperian Omskista.

Haaviston mukaan Niinistö teki erittäin tärkeän teon ehdottaessaan siirtoa.

– Presidentti Niinistö teki hyvin hienon teon ottaessaan tämän esille presidentti Putinin kanssa, että Venäjä mahdollistaisi Navalnyin pääsyn hoitoon Saksaan. Hyvä, että tässä onnistuttiin. Olen huomannut, että myös Navalnyin lähimpien avustajien puolesta tästä on tullut Suomelle kiitosta. Tässä on tehty erittäin tärkeä teko, Haavisto sanoi.

Hän odotti, että EU-maiden ulkoministerit saavat tietoa Navalnyin tilanteesta loppuviikosta Saksassa pidettävässä epävirallisessa ulkoministerikokouksessa.

Valko-Venäjällä ratkaisua etsittävä maan oman lain puitteissa

Suurlähettiläspäivillä esiin nousi myös tilanne Valko-Venäjällä, jossa presidentinvaalien tulosta vastustaneet mielenosoitukset ovat jatkuneet kaksi viikkoa.

Sunnuntaina kymmenettuhannet ihmiset jatkoivat sen vaatimista, että maata 26 vuotta hallinnut Aleksandr Lukashenko luopuisi vallastaan.

EU-maat eivät tunnusta aiemmin elokuussa pidettyjen presidentinvaalien tulosta ja ovat tuominneet viranomaisten käyttämän suhteettoman väkivallan mielenosoittajia vastaan. Mielenosoituksissa ainakin kolme ihmistä on kuollut ja lukuisat loukkaantuneet.

EU on reagoimassa tilanteeseen henkilöpakottein. Suomi kannattaa EU-linjaa pakotteiden asettamisesta sellaisille henkilöille, jotka ovat syyllistyneet väkivaltaan mielenosoittajia vastaan tai vaalituloksen väärentämiseen. Tilanteen ratkaisu on Haaviston mukaan valkovenäläisten itsensä käsissä.

Haaviston mukaan Suomi on esittänyt tukensa sille, että Valko-Venäjällä järjestettäisiin uudet ja vapaat vaalit.

– Ratkaisun ja tien löytäminen tästä eteenpäin on Valko-Venäjän oman lainsäädännön puitteissa. Kritiikkiä on nimenomaan siitä, että Valko-Venäjän omaa lainsäädäntöä on rikottu vaalien yhteydessä, Haavisto sanoi.