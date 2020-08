Media: Yhdysvaltain Kenoshaan kutsuttu paikalle kansalliskaarti – kaupungissa protesteja sen jälkeen, kun poliisi ampui mustaa miestä

Yhdysvaltoihin Wisconsinin Kenoshaan on kutsuttu paikalle kansalliskaarti, kertoo muun muassa Washington Post.

Kenoshaan on julistettu myös ulkonaliikkumiskielto sen jälkeen, kun kaupungissa puhkesi protesteja poliisin ammuttua mustaa miestä Jacob Blakea useita kertoja selkään. Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt silminnäkijän kuvaama video, jossa poliisi ampuu Blakea useita kertoja lähietäisyydeltä selkään, kun tämä on nousemassa autoon.

Blaken tila on vakava.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Mustiin kohdistuva poliisiväkivalta on puhuttanut Yhdysvalloissa etenkin tänä kesänä, kun Black Lives Matter -protestit levisivät ympäri maata mustan George Floydin kuoltua poliisin väkivaltaisessa pidätystilanteessa.