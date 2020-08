Yhdysvalloissa kolme osavaltiota on haastanut presidentti Donald Trumpin hallinnon oikeuteen maata puhuttavan postijupakan vuoksi. Hallinnon on väitetty pyrkineen sabotoimaan marraskuisia presidentinvaaleja häiritsemällä postilaitoksen toimintaa.

New Yorkin, New Jerseyn ja Havaijin osavaltioiden lisäksi myös New Yorkin ja San Franciscon kaupungit ovat liittyneet mukaan oikeuskanteeseen.

Marraskuun presidentinvaaleissa ennakoidaan poikkeuksellisen suurta postiäänten määrää maan synkän koronatilanteen vuoksi. Trump väittää, että postiäänestys johtaa laajaan vaalivilppiin. Aiempien vaalien perusteella presidentin väitteelle ei ole löytynyt tukea.

