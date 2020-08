Britannia otti maskitakapakkia: koululaiset joutuvat sittenkin pitämään kasvosuojaa

Saksan viranomaiset kertoivat keskiviikkona jatkavansa edelleen myös EU:n ulkopuolisia maita koskevia matkustusrajoituksia. Koronaviruspandemian vuoksi asetetut rajoitukset olisivat muuten päättyneet maanantaina.

Saksa kehotti jo maaliskuun puolivälissä kansalaisiaan välttämään kaikkea matkustamista ulkomaille. Sittemmin suositusta lievennettiin muun muassa EU-maiden ja Britannian osalta. Koronatartuntojen määrän kasvun myötä rajoituksia on taas palautettu muun muassa osiin Ranskaa, Espanjaa, Belgiaa ja Kroatiaa.

– Monet Saksan tartunnoista ovat peräisin ihmisiltä, jotka ovat palanneet ulkomailta, perusteli hallituksen edustaja Ulrike Demmer kiellon jatkoa.

Britanniassa viranomaiset pyörsivät puheensa kasvomaskeista kouluissa. Aiemmin oli ohjeistettu, etteivät maskit ole tarpeen, mutta uusien sääntöjen mukaan 11–18 -vuotiaiden opiskelijoiden on syytä käyttää maskia muun muassa käytävillä ja yleisillä alueilla.

Britannian pääministeri Boris Johnson muistutti, ettei opiskelijoiden suurin riski ole koronatartunta.

– Tilastollisesti riski sairastua on hyvin, hyvin pieni. Suurin riski olisi se, jos jäisitte pois opetuksesta, muistutti Johnson.

"Maskin käyttö on vastuullista"

Ranskan pääministeri Jean Castex usutti puolestaan hänkin kansalaisia käyttäytymään vastuullisesti ja pitämään kasvomaskia. Pääministeri korosti, että jopa yhteiskunnan lähes totaalinen sulkeminen uudelleen on mahdollista, jos tartuntamäärät räjähtävät käsiin.

Castexin mukaan tiukkoja rajoitustoimia on kuitenkin pyrittävä välttämään, koska ne tulevat erittäin kalliiksi.

Uutistoimisto AFP:n tilastojen mukaan yli 820 000 ihmisen on kerrottu kuolleen koronaviruksen seurauksena sen jälkeen kun viruksen katsotaan lähteneen liikkeelle Kiinasta viime vuoden lopussa. Tartuntoja on raportoitu liki 24 miljoonaa.

Eniten kuolleita on Yhdysvalloissa. Toiseksi eniten uhreja on Brasiliassa ja kolmantena on Meksiko.