Republikaanien puoluekokouksessa vuorossa varapresidentti Pencen puhe – kolmantena päivänä esiintyy myös Valkoisen talon jättävä Kellyanne Conway

Yhdysvalloissa republikaanien puoluekokous jatkuu tänä yönä kolmannen päivän ohjelmalla.

Päivän pääpuheen pitää varapresidentti Mike Pence, joka ottaa virallisesti vastaan varapresidenttiehdokkuutensa. Pence pitää puheensa Fort McHenryn linnoituksesta Baltimoressa.

Entinen Indianan kuvernööri Pence on pariin aiempaan varapresidenttiin verrattuna jäänyt melko vahvasti presidentin varjoon. Siinä missä presidentti Donald Trump on räiskyvä ja dominoiva persoona, Pence on hillitty ja varsin väritön poliitikko. Trump valitsi aikanaan Pencen rinnalleen vedotakseen evankelikaalisiin äänestäjiin.

Pencen ohella kolmantena kokouspäivänä esiintyy muun muassa presidentti Trumpin neuvonantaja Kellyanne Conway, joka on ilmoittanut jättävänsä Valkoisen talon tämän kuun lopussa.

Conway on luvannut viettää enemmän aikaa perheensä kanssa. Eroilmoitusta edelsi hänen Claudia-tyttärensä raju Twitter-kritiikki äitiään kohtaan. Trumpia vastustava Claudia Conway sanoi olevansa järkyttynyt siitä, että hänen äitinsä aikoo puhua republikaanien puoluekokouksessa.

Kellyanne Conway on tullut tunnetuksi televisiohaastatteluistaan, joissa hän on puolustanut Trumpia järkähtämättömästi. Hän esimerkiksi lanseerasi termin "vaihtoehtoiset faktat" puhuttaessa Trumpin virkaanastujaisten yleisömäärästä.

Kolmantena kokouspäivänä puhuu myös muun muassa Trumpin miniä Lara Trump.

Puoluekokous huipentuu perjantaina aamuyöllä Suomen aikaa, jolloin presidentti Trump pitää linjapuheensa.