Louisianan myrskytuhojen laajuus vielä epäselvä, mutta odotettua pienempi – "Emme kärsineet sitä kammottavaa tuhoa, jota pidimme todennäköisenä"

Louisianassa Yhdysvalloissa ainakin neljä ihmistä on kuollut hurrikaani Lauran aiheuttamissa tuhoissa. Kolme heistä kuoli puiden kaaduttua heidän päälleen.

Laura heikentyi torstaina ensin toisen ja sitten ensimmäisen kategorian hurrikaaniksi ja lopulta trooppiseksi myrskyksi edetessään kohti sisämaata, kertoi uutiskanava CNN. Myrsky on etenemässä kohti Arkansasin osavaltiota. Yhdysvaltalaisten medioiden mukaan Arkansasiin on julistettu hätätila myrskyn vuoksi.

Vaikka myrskyn vahingot jäivät pelättyä pienemmäksi, on Laura-hurrikaani yksi Yhdysvaltain suurimpia ja mahdollisesti suurin koskaan Louisianan osavaltiota koetellut hurrikaani, kertoo hurrikaaneja tutkiva Philip Klotzbach Colorado State Universitysta New York Timesille.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– On selvää, että emme kärsineet sitä täydellisen kammottava tuhoa, jota pidimme todennäköisenä. Mutta olemme silti kärsineet valtavia vahinkoja, Louisianan kuvernööri John Bel Edwards sanoi puolestaan New York Timesille.

Edwardsin mukaan osavaltion ihmisten elämä on kääntynyt ylösalaisin, ja viranomaisilla on edessään paljon työtä vahinkojen korjaamisessa. Kuvernöörin mukaan ainakin 600 000 paikkaa on alueella sähköttä. Myös vedenjakelussa on ongelmia.

Viranomaiset arvioivat torstai-iltana, että myrskyvaurioiden korjaaminen voi viedä viikkoja tai jopa kuukausia.

Lisäksi tuhoisien tulvien uhka Louisianassa ja Texasissa oli edelleen olemassa torstai-iltana Suomen aikaa. Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus NHC antoi aiemmin myrskyn lähestyessä Louisianaan varoituksen tuhoisista myrskyvuoksista, äärimmäisen voimakkaista tuulista ja hyökytulvista.

Sairaaloita ja pilvenpiirtäjiä vahingoittui

Tarkkoja tietoja myrskyn aiheuttamista vahingoista ei vielä ollut saatavilla perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa. Tarkat vahingot selviävät vasta, kun viranomaiset pääsevät tutkimaan niitä tuulten laantuessa.

Louisianan Lake Charlesissa hurrikaani vahingoitti rakennuksia, muun muassa paikallista sairaalaa. Sosiaalisessa mediassa jaetut videot taas näyttävät, että myrsky repi osan ikkunoista irti kaupungin korkeissa toimistorakennuksissa.

Hurrikaani aiheutti ilmeisesti myös palon kemikaalitehtaassa Westlakessa Lake Charlesin länsipuolella. Viranomaiset kehottivat lähistöllä asuvia ihmisiä pysymään kotona, sulkemaan ovet ja ikkunat sekä laittamaan ilmanvaihdon pois päältä.

CNN:n alueella olevat toimittajat kertoivat sankan savun tupruavan laitokselta ilmaan.

Tuuli kovimmillaan lähes 70 metriä sekunnissa

Meksikonlahdella voimaa kerännyt hurrikaani saavutti Louisianan osavaltion rannikon varhain torstaiyönä paikallista aikaa. NHC:n mukaan "erittäin vaarallinen" Laura oli rantautuessaan neloskategorian hurrikaani, eli Saffirin-Simpsonin viisiportaisella hurrikaaniasteikolla toiseksi voimakkain.

Tuulen keskinopeus oli kovimmillaan noin 67 metriä sekunnissa.

Kansallinen hurrikaanikeskus varoitti ennen myrskyn iskemistä, että Texasin ja Louisianan rannikkoalueita uhkaavasta myrskyvuoksesta "ei voi selviytyä".

New York Timesin mukaan arviolta 1,2 miljoonaa ihmistä olivat evakuointikäskyn kohteena Texasin ja Louisianan rannikkoalueilla.

Vuonna 2005 hurrikaani Katriina aiheutti valtavia tuhoja muun muassa Louisianassa. Yhteensä 1 800 ihmistä kuoli myrskyn seurauksena.

-----

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.