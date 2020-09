Saksa: Navalnyi myrkytettiin Novitshok-ryhmän hermomyrkyllä

Venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi myrkytettiin Novitshok-ryhmän hermomyrkyllä, kertoi Saksan hallituksen edustaja keskiviikkona. Lausunnon mukaan oppositiojohtajalle sairaalassa tehdyt testit varmistivat asian yksiselitteisesti.

– On järkyttävää, että Aleksei Navalnyi on joutunut kemiallisella hermomyrkyllä tehdyn hyökkäyksen uhriksi Venäjällä, sanoi hallituksen edustaja Steffen Seibert lausunnossaan.

Saksan hallitus tuomitsee myrkytyksen voimakkaasti ja vaatii Venäjältä välitöntä selvitystä siitä, miten näin on voinut käydä. Liittokansleri Angela Merkel on jo tavannut hallituksen ministereitä keskustellakseen seuraavista toimista.

Lausunnon mukaan Saksa on niin ikään yhteydessä omaan Venäjän suurlähettilääseensä sekä sotilasliitto Naton ja EU:n edustajiin. Myös Navalnyin vaimolle ja läheisille on kerrottu tuloksista.

Kremlin mukaan sille ei ole tullut tietoa Navalnyin myrkytyksen vahvistumisesta, kertoo uutistoimisto Tass. Sen sijaan Venäjän yleisen syyttäjän kanslia on lähettänyt Saksalle virallisen pyynnön toimittaa biomateriaali Venäjälle vertailevaan tutkimukseen ja pyytänyt vastauksia liki 20 kysymykseen Navalnyin hoidosta.

Venäjä aloitti tutkinnan viime viikolla

Navalnyi joutui myrkytetyksi Siperiassa sijaitsevassa Tomskin kaupungissa. Hän lähti kaupungista lentokoneella, joka joutui tekemään hätälaskun Omskin kaupunkiin, kun Navalnyi alkoi voida koneessa erittäin pahoin.

Tällä hetkellä oppositiojohtaja on hoidettavana berliiniläisessä sairaalassa, minne hänet tuotiin ambulanssilennolla. Sairaala kertoi viime viikolla, että hänen tilansa on vakaa. Oppositiojohtajaa on pidetty keinotekoisessa koomassa.

Myös Venäjä aloitti viime viikolla viimein alustavan tutkinnan myrkytystapauksesta. Poliisin mukaan tutkinnassa on tarkoitus selvittää, miksi Navalnyi joutui sairaalakuntoon ja onko varsinaisen rikostutkinnan aloittamiseen syytä.

Poliisi kertoi tutkineensa Navalnyin hotellihuoneen ja paikkoja, joissa tämä on käynyt, sekä tarkastelleensa valvontakameramateriaalia ja takavarikoineensa mahdollisia todisteita.

Presidentti Vladimir Putinin edustaja Dmitri Peskov on todennut, että myrkytyksen tutkiminen ilman pitäviä todisteita on mahdotonta ja myrkytysväitteet pelkkää "tyhjänpäiväistä puhetta".

Skripalit myrkytettiin Novitshokilla

Novitshok-ryhmän hermomyrkky on tuttu muun muassa venäläisen kaksoisagentti Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä myrkytystapauksesta keväällä 2018. Britannian mukaan myrkkyä on valmistettu Venäjällä sotilaskäyttöön.

Venäjä ei ole myöntänyt kehittäneensä Novitshok-ryhmän hermomyrkkyjä, mutta länteen loikanneet neuvostoliittolaiset tiedemiehet kertoivat aineista kirjassaan.

Vain tippa eli 10 milligrammaa hermomyrkkyä iholla tai hengitysteissä riittää tappamaan ihmisen. Myrkky vaikuttaa nopeasti aiheuttaen ensin pupillien muuttumisen nuppineulan pään kokoisiksi, minkä jälkeen ihminen alkaa kuolata ja kouristella ja hänen hengityksensä lamaantuu.

Hermomyrkkyä saaneita voidaan pitää elossa vastalääkkeen avulla kunnes myrkky poistuu kehosta. Vaikka myrkytyksen uhri jäisi henkiin, hänelle jää todennäköisesti elinikäisiä hermostollisia oireita.