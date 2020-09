Japanin rannikolla etsitään uponnutta alusta – kyydissä tuhansia lehmiä ja kymmeniä ihmisiä

Japanissa rahtialus on uponnut lähetettyään hätäviestin taifuunin iskettyä. Asiasta kertoo maan rannikkovartioston pelastama aluksen henkilöstön jäsen.

Aluksen kyydissä oli yli 40 työntekijää ja lähes 6 000 lehmää.

Gulf Livestock 1 -alus lähetti hätäviestin myöhään keskiviikkona paikallista aikaa 185 kilometrin päästä rannikolta. Rannikkovartiosto kertoo pelastetun miehen sanoneen, että yksi aluksen moottoreista oli pysähtynyt ja aalto oli kaatanut aluksen, minkä jälkeen se upposi. Mies oli kertonut pukeneensa pelastusliivin ja sukeltaneensa mereen varoitusilmoituksen kuultuaan.

Rannikkovartioston julkaisemissa kuvissa näkyy pimeydessä kelluva mies, jolla on yllään oranssi pelastusliivi ja jota vedetään köydellä pelastusveneeseen.

Aluksen tarkasta uppoamispaikasta ja -ajasta ei ole tietoa. Pelastettu mies ei ollut nähnyt muita henkilöstön jäseniä odottaessaan pelastajia.

Pelastustöihin on osallistunut rannikkovartioston aluksia, lentokoneita ja erikoiskoulutettuja sukeltajia. Etsintäalueilla oli myöhään keskiviikkona nähty kumivene, mutta rannikkovartiosto ei ollut varma, liittyikö se uponneeseen alukseen.

Valtaosa aluksella olleista oli filippiiniläisiä. Aluksen on kerrottu olleen matkalla Uudesta-Seelannista Kiinaan.

Kuljetus oli Australasian Global Exportsin tilaama. Yhtiö on kertonut olleensa yhteydessä joidenkin työntekijöiden perheisiin ja paikallisiin viranomaisiin, mutta muita yksityiskohtia se ei ole antanut.

Uudessa-Seelannissa viranomaiset ovat ilmoittaneet keskeyttävänsä väliaikaisesti elävän karjan viennin.

Japanissa on parhaillaan meneillään taifuunikausi. Paikallisten ennusteiden mukaan alueelle on saapumassa uusi myrsky jo sunnuntain tienoilla, joten etsintöihin on käytössä rajallisesti aikaa.