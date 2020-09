Iranilla on kymmenkertaisesti liikaa rikastettua uraania, kertoi YK

Iranilla on yli kymmenen kertaa niin paljon rikastettua uraania kuin viiden vuoden takainen ydinsopimus sallisi, kertoi YK:n alainen Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA perjantaina.

Järjestön mukaan Iranilla on uraania runsaat 2 100 kiloa, kun vuonna 2015 sovittu yläraja on noin 200 kiloa. Iran on myös käyttänyt tehokkaampia rikastuslaitteita kuin sopimus sallisi, minkä tuloksena uraanin puhtaustaso ylittää selvästi sovitut rajat.

IAEA:n mukaan Iran salli perjantaina järjestön tarkastajien ottaa näytteitä paikasta, joissa on saattanut olla laitonta ydinmateriaaliin liittyvää toimintaa 2000-luvun alkupuolella. Myös toiseen vastaavanlaiseen paikkaan luvattiin pääsy, mutta se toteutuu vasta kuluvan kuun lopussa.

Diplomaattilähteiden mukaan näytteiden analysointi saattaa kestää jopa kolme kuukautta.