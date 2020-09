Valkoisen joulun säveltäjä ja tukku Israelin johtajia – moni kuuluisuus on kotoisin nykyisen Valko-Venäjän alueelta

Vuoden 2015 kirjallisuuden nobelisti Svetlana (Svjatlana) Aleksijevitsh ja tennistähti Victoria (Viktoryja) Azarenka lienevät viime vuosien tunnetuimpia valkovenäläisiä maailmalla. Jos luetteloa laajennetaan pois ihmisistä, voi mukaan liittää Valko-Venäjän vireän it-sektorin tuottaman World of Tanks -sotapelin.

Taustaltaan valkovenäläiset ihmiset ovat kuitenkin tuttuja historiasta monilta elämänalueilta politiikasta taiteeseen. Tähän juttuun on valittu otos muutamista heistä. Varauksena todettakoon, että nyt kuohunnan keskellä olevat itsenäisen Valko-Venäjän alue on ollut suurimman osan menneisyydestään pala jotain suurempaa kokonaisuutta: Liettuan suuriruhtinaskuntaa, Puola-Liettuaa, Venäjän keisarikuntaa – ja lopulta Neuvostoliittoa.

Silmiinpistävää on myös se, että Valko-Venäjältä maailmalle lähteneistä erittäin suuri osa on ollut juutalaisia, jotka pakenivat heihin kohdistuneita vainoja. Ei siis ihme, että valkovenäläistaustaisia emigrantteja on löytynyt merkittävistä asemista erityisesti Israelista.

Pääministerejä ja presidenttejä

Juutalaisvaltion ensimmäinen presidentti (1949–52) oli pienessä Motalissa syntynyt Chaim Weizman. Niin ikään nykyisen Valko-Venäjän alueelta olivat syntyisin Israelin kolmas presidentti (1963–73) Zalman Shazar, entinen pääministeri (1977–83) Menachem Begin, kaksinkertainen entinen pääministeri (1983–84, 1986–92) Jitzhak Shamir sekä moninkertainen ulko- ja pääministeri ja lopulta presidentti (2007–14) Shimon Peres.

Shamirin ja Peresin välissä pääministerinä ollut Jitzhak Rabin sentään syntyi Jerusalemissa, mutta hänenkin äitinsä oli muuttanut Lähi-itään Valko-Venäjältä

Maailman musiikkielämän suuriin nimiin kuuluu puolestaan Mogiljovissa (Mahiljou) juutalaiseen perheeseen vuonna 1888 syntynyt Izrail Beilin. Perhe muutti Yhdysvaltoihin pojan ollessa vain viiden vuoden ikäinen, eikä hän jälkikäteen sanonut muistavansa Venäjältä muuta kuin palavan kotitalon.

Uudessa kotimassa pojasta kasvoi Irving Berlin, satoja kappaleita säveltänyt lauluntekijä, jonka tunnetuimpia hittejä on joululaulu White Christmas – maailman myydyin single Bing Crosbyn levyttämänä.

Hävittäjäsuunnittelija ja NL:n pitkäaikainen ulkoministeri

Juutalainen tausta oli myös Vitebskissä vuotta aiemmin (1887) syntyneellä Moishe Segalilla, jonka nimestä muotoutui venäläistämisen ja ranskalaistamisen jälkeen Marc Chagall. Surrealistisilla maalauksillaan hän nousi yhdeksi 1900-luvun tunnetuimmista maalareista koko maailmassa. Monista muista poiketen Chagall teki Ranskasta vielä muutamiksi vuosiksi paluun vallankumouksen jälkeiselle Valko-Venäjälle ja Venäjälle ennen lopullista lähtöä synnyinmaastaan.

Myös Hollywoodista löytyy valkovenäläisiä sukujuuria, jos kriteeriksi kelpuutetaan alueella syntyneet vanhemmat tai isovanhemmat. Sellaisia on sukupuussaan muun muassa Issur Danielovitchilla (Kirk Douglas) ja toisen vanhemman kautta myös esimerkiksi Harrison Fordilla, Lisa Kudrow'lla ja Scarlett Johanssonilla.

Neuvostoliitossa merkittävän uran tehneitä, Valko-Venäjältä lähtöisin olevia ihmisiä olivat muun muassa fyysikko Leonid Mandelstam ja monien suomalaistenkin muistama pitkäaikainen ulkoministeri (1957–85) Andrei Gromyko.

Itämerellä silloin tällöin lentävät venäläishävittäjät taas muistuttavat vielä nykyäänkin Vitebskin lähellä 1895 syntyneen valkovenäläisen lentokonesuunnittelijan Pavel Suhoin urasta ja perinnöstä.