Venäjä määräsi kymmenille ukrainalaisille pakotteita – listalla mukana ex-presidentti Poroshenko

Venäjä lisäsi perjantaina 41 uutta nimeä listalle, joka koskee Venäjän asettamia erilaisia pakotteita ukrainalaisille ihmisille ja yrityksille. Tuoreimmalla pakotelistalla on myös Ukrainan entinen presidentti Petro Poroshenko.

Poroshenkon lisäksi Venäjä lisäsi perjantaina pakotelistalle poliitikoksi ryhtyneen rocktähti Svjatoslav Vakartshukin.

Yhteensä Venäjä on asettanut pakotteita 322 ukrainalaiselle ihmiselle ja 68 yritykselle. Pakotteiden alaisten henkilöiden ja yritysten varat on jäädytetty Venäjällä. Pakotteiden taustalla on maiden jäätyneet välit.

Välit hyytyivät tyystin, kun Venäjä valtasi keväällä 2014 Krimin niemimaan Ukrainalta. Lisäksi Venäjä tukee Itä-Ukrainan kapinallisia.

Itä-Ukrainan sodassa on kuollut yli 13 000 ihmistä sen jälkeen, kun taistelut alkoivat vuonna 2014. Myös Ukraina on asettanut pakotteita venäläisille ihmisille ja yrityksille.