Historian suurimmat maastopalot piinaavat Kaliforniaa, viranomaiset taistelevat palon sammuttamiseksi ja ihmisten pelastamiseksi

– Tämä on ehdottomasti ennätyssuuri määrä, emmekä ole vielä edes maastopalokauden lopussa, Tolmachoff sanoo.

Vuonna 2018 maastoa paloi yli 793 000 hehtaaria, mikä oli aiempi ennätys ennen tätä vuotta. Palojen laajuutta on mitattu vuodesta 1987 saakka.

Ainakin seitsemän ihmistä on tähän mennessä menehtynyt maastopaloissa, ja 3 800 rakennusta tai muuta kohdetta on vahingoittunut.

Palot uhkaavat myös lukuisten kotitalouksien sähkön saantia, kertoo brittilehti Guardian.

Pelastuskoptereilla vaikeuksia laskeutua vankan savun vuoksi

Viranomaiset taistelevat tulipalojen sammuttamiseksi, ja liekkejä tukahduttamaan on kutsuttu tuhansia pelastustyöntekijöitä.

Muun muassa Fresnon kaupungissa useita kotitalouksia on määrätty evakuoitumaan henkeä uhkaavan vaaran vuoksi. Kymmeniä ihmisiä on jäänyt jumiin alueelle palojen levittyä nopeasti, ja pelastustyöntekijät yrittävät pelastaa heitä helikoptereilla. Koptereilla on ollut kuitenkin vaikeuksia laskeutua valtavan savun vuoksi.

– Pelastushelikoptereiden lentäminen savun lävitse on osoittanut haasteeksi koko päivän ajan, kertoi paikallisen paloaseman johtaja Tony Escobedo maanantaiyönä paikallista aikaa toimittajille.

"Tähän mennessä aggressiivisin tulipalo"

Yksi suurimmista paloista, osavaltion pohjoisosassa palava Creek Fire, ei ole tällä hetkellä pelastustyöntekijöiden hallinnassa. Vaikka aluetta ovat piinanneet useat maastopalot kuluneina vuosina, Creek Firea on kuvattu täysin omanlaisekseen paloksi.

– Creek Fire on tähän mennessä aggressiivisin tulipalo, joka on täysin omaa luokkaansa, kuvasi Sierra National -metsän metsävalvoja Dean Gould toimittajille.

Creek Firen lisäksi osavaltiossa riehuu monia muita maastopaloja.

Palojen sammutusta vaikeuttaa se, että alueella on ollut ennätysmäisen kuumaa. Woodland Hillsissa mitattiin sunnuntaina 49 asteen lämpötila, joka on Los Angelesin piirikunnan mittaushistorian korkein.