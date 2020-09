Britannia myöntää aikovansa rikkoa kansainvälistä oikeutta "hyvin täsmällisellä ja rajatulla tavalla"

Brittiministeri myöntää, että maan hallituksen brexit-sopimusta vesittävät aikeet rikkovat kansainvälistä oikeutta.

Britannian hallituksen on kerrottu kaavailevan uutta lakia, joka puuttuisi Pohjois-Irlannin järjestelyyn kuuluviin tullimuodollisuuksiin ja valtionapuun. Britannian EU-erosopimuksessa on pyritty takaamaan se, että Pohjois-Irlannin ja Irlannin raja pysyy avonaisena.

Pohjois-Irlannin järjestelyyn kuuluu muun muassa se, että Pohjois-Irlannista muualle Britanniaan kulkevaan tavaraliikenteeseen tulisi tullimuodollisuuksia. EU:lle järjestely on tärkeä, koska se haluaa, että Pohjois-Irlannista ei tule takaporttia EU:n sisämarkkinoille.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Pohjois-Irlannista vastaavan ministerin Brandon L ewisin mukaan kaavaillussa laissa pyritään varmistamaan se, että tavarat pystyvät liikkumaan Britannian sisällä ilman tullimaksuja.

Lewis myönsi tänään parlamentin alahuoneelle, että uusi suunnitelma rikkoo kansainvälistä oikeutta "hyvin täsmällisellä ja rajatulla tavalla". Lewisin mukaan asiasta on ennakkotapauksia.

– On olemassa selkeitä ennakkotapauksia Britanniassa ja muissa maissa tarpeesta arvioida kansainvälisiä sitoumuksia, kun olosuhteet muuttuvat, Lewis sanoi.

Kysymyksiä ilmassa

Talouslehti Financial Timesin mukaan Britannian hallituksen lakiosaston johtaja Jonathan Jones erosi tehtävästään erosopimuksen vesittämiseen liittyvien erimielisyyksien vuoksi.

Hallituksen aikeet herättävät myös kysymyksiä parlamentin alahuoneessa.

– Miten hallitus aikoo vakuuttaa tulevat kansainväliset kumppanit siitä, että ne voivat luottaa Britannian noudattavan sen allekirjoittamien sopimusten laillisia velvollisuuksia, kysyi entinen pääministeri, kansanedustaja Theresa May alahuoneen keskustelussa.

Lewis vastasi, että Britannia on pyrkinyt toteuttamaan erosopimuksen täytäntöönpanoa hyvässä hengessä yhteistyössä EU:n kanssa, mutta samalla hallituksen on toimittava niin, että yrityksillä ja ihmisillä on varmuutta tulevasta.

Lewisin mukaan Britannia on "täysin sitoutunut" Pohjois-Irlannin järjestelyn toteuttamiseen.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kommentoi maanantaina luottavansa siihen, että Britannian hallitus laittaa erosopimuksen käytäntöön. EU:n näkökulmasta erosopimuksen täysi toimeenpano on edellytys uuden suhteen solmimiselle.

Uuden suhteen neuvottelut kesken

Britannia ja EU aloittivat tänään kahdeksannen neuvottelukierroksen tulevasta suhteestaan. Odotukset edistyksestä Lontoossa käytävällä neuvottelukierroksella ovat vähäiset.

Pääministeri Boris Johnson on ilmoittanut, että valmista on tultava lokakuun puoliväliin mennessä, jotta vapaakauppasopimus osapuolten välillä voidaan solmia vuodenvaihteeseen mennessä.

Britannia erosi EU:sta tammikuussa ja eron jälkeinen siirtymäaika jatkuu vuoden loppuun. Uuden suhteen neuvotteluissa pyritään sopimaan siitä, miten esimerkiksi kaupankäynti ja matkailu järjestetään osapuolten välillä sitten, kun siirtymäaika päättyy.

Jos kauppasuhteista ei synny sopua, siirtyvät EU ja Britannia käymään kauppaa Maailman kauppajärjestön WTO:n säännöillä.