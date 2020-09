Trump sanoi olevansa valmis panemaan omia rahojaan likoon tullakseen valituksi uudelleen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi olevansa valmis käyttämään omia rahojaan vaalikampanjaansa, jos tarve vaatii. Trumpin kampanjakoneiston varainkeruu on viime aikoina sujunut toivottua huonommin.

– Jos niin pitää tehdä, teen sen. Mitä siihen vain vaaditaankin, mutta meidän on voitettava, Trump sanoi toimittajille.

Viime vuoden alusta lähtien Trumpin vaalikoneisto on käyttänyt rahaa noin 800 miljoonaa dollaria, mikä on yli kaksi kertaa niin paljon kuin Trumpin vastaehdokas, demokraattien Joe Biden on hassanut vaaleihin.

Bidenin vaalikoneisto on kuitenkin parantanut rahankeruuta hitaan alun jälkeen. Elokuussa se kokosi noin 365 miljoonaa, mikä oli enemmän kuin mitä Trump onnistui saamaan kokoon samassa kuussa.