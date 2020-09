Valko-Venäjän opposition johtohahmo vaatii tutkintaa sieppauksestaan

Valkovenäläinen oppositiojohtaja Maryja Kalesnikava vaatii tutkintaa hänet Ukrainan rajalle muiluttaneista turvallisuusviranomaisista. Kalesnikavan vankilasta juristeilleen antaman lausunnon mukaan maan turvallisuuspalvelu KGB ja poliisi kaappasivat hänet ja yrittivät tappouhkauksilla painostaa häntä lähtemään maasta.

– He sanoivat, että jos en poistu Valko-Venäjältä vapaaehtoisesti, he vievät minut pois joko elävänä tai paloiteltuna. He myös uhkasivat vangita minut jopa 25 vuodeksi, Kalesnikava kertoo lausunnossaan.

Lausunnossa Kalesnikava kertoo hänet kaapanneiden viranomaisten nimet ja sotilasarvot.

Kalesnikava katosi maanantaina. Silminnäkijöiden mukaan naamioituneet miehet pakottivat hänet minibussin kyytiin maanantaina Minskin keskustassa.

– Kun KGB-virkailijat tajusivat, etten lähde Valko-Venäjältä vapaaehtoisesti, he laittoivat säkin päähäni ja ajoivat minut Ukrainan vastaiselle rajalle,

Kalesnikava esti häädön Ukrainaan repimällä passinsa, minkä jälkeen hänet pidätettiin ja passitettiin minskiläiseen vankilaan.

Kalesnikavan edustaja on toimittanut viranomaisille virallisen tutkintapyynnön tapahtumista. Siinä viranomaisia syytetään kaappauksesta, laittomasta vangitsemisesta ja murhauhkauksista.

Viranomaiset ovat väittäneet pidättäneensä Kalesnikavan, kun tämä yritti paeta Ukrainaan. Hänet pidätettiin yhdessä toisen oppositioaktivistin Maksim Znakin kanssa.

Kalesnikava on yksi Valko-Venäjän oppositioliikkeen näkyvimmistä hahmoista ja merkittävin vielä kotimaassaan oleva oppositiojohtaja. Muut ovat joko paenneet tai pakotettu poistumaan Valko-Venäjältä.

---

Lähteet: AFP, Moscow Times