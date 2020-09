EU vaatii Britannialta selvitystä aikeista vesittää brexit-sopimus – tutkija näkee tilanteessa kauppasopimuskiistoja vakavamman ongelman

Brexit-sopimusta vesittävä Britannian lakihanke on EU:n mukaan vakavasti vahingoittanut luottamusta EU:n ja Britannian välillä. Tänään Lontoossa järjestetyssä hätäkokouksessa EU-komission varapuheenjohtaja Maros Sefcovic vaati, että Britannia poistaa mahdollisimman pian lakiesityksestä kohdat, jotka rikkoisivat erosopimusta.

Britannian uusi sisämarkkinalakiesitys puuttuisi erosopimuksessa sovittuun Pohjois-Irlannin järjestelyyn. Komission tiedotteen mukaan Sefcovic totesi Britannialle, että jos laki hyväksytään sellaisenaan, se olisi erittäin vakava rikkomus erosopimuksen ja kansainvälisen oikeuden kannalta.

– Luottamuksen palauttaminen on nyt Britannian hallituksen vastuulla, tiedotteessa sanottiin.

Sefcovicin mukaan Britannialla on aikaa korkeintaan syyskuun loppuun tehdä muutokset. Hän sanoi, että EU ei myöskään arkaile tarttua mekanismeihin, jotka on kirjattu erosopimukseen väärinkäytösten varalle.

Brittihallitus vaikuttaa olevan tietoinen, että lakiesitys ei ole täysin linjassa sovittujen velvoitteiden suhteen. Pohjois-Irlannista vastaava ministeri Brandon Lewis myönsi tiistaina parlamentin alahuoneelle, että lakihanke rikkoo kansainvälistä oikeutta "hyvin täsmällisellä ja rajatulla tavalla". Lewisin mukaan asiasta on ennakkotapauksia.

Ongelman juurena monimutkainen järjestely

Eurooppa-tutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta tiivistää, että ongelman juuri on erosopimuksen Pohjois-Irlannin järjestelyssä. Pohjois-Irlannin ja Irlannin välille ei haluttu kovaa rajaa tullimuodollisuuksineen, joten erosopimuksessa sovittiin, että Pohjois-Irlanti jäisi käytännössä osaksi EU:n sisämarkkinoita.

Tämä taas aiheuttaa sen, että tullimuodollisuuksista on jatkossa huolehdittava Pohjois-Irlannin ja muun Britannian välillä. Uusi laki taas antaisi brittihallitukselle mahdollisuuden poiketa erosopimuksen velvoitteista.

Miettinen toteaa, että kyse on paljon vakavammasta asiasta kuin mitä viime kuukausina veivatun uuden suhteen neuvottelujen ongelmat ovat olleet.

– Tämä kohdistuu jo voimassa olevaan sopimukseen ja ylipäätään Britannian kansainvälisoikeudellisiin velvoitteisiin, Miettinen sanoo.

Miettinen muistuttaa, että lain läpimeno sellaisenaan ei ole varmaa, vaan voi olla, että parlamentin ylähuone asettaa joitain rajoituksia lakihankkeelle.

– Britannian sisäinen keskustelu on selkeästi kiihtymässä siitä, rikkooko hallitus oikeusvaltioperiaatteen perusnormeja.

Britannia erosi EU:sta tammikuussa, ja brexitin jälkeinen siirtymäaika päättyy tämän vuoden lopussa.

Miettisen mukaan siirtymäajan lähestyvä loppusuora voi olla syy siihen, että Britannia päätti tuoda uuden lain esiin juuri nyt.

– Britanniassa on ikään kuin herätty siihen, miten monimutkainen tämä uusi järjestely on ja millainen riski se tietyllä tavalla on Britannian yhtenäisyydelle, jos tavaranvienti Pohjois-Irlantiin kärsii merkittäviä häiriöitä tai jos Pohjois-Irlantiin ei voi soveltaa uusia valtiontukisäännöksiä.

EU valmistautuu oikeudellisiin toimiin

EU on valmistautumassa oikeudellisiin toimiin, jos Britannia vie kiisteltyä lakia eteenpäin. Uutistoimisto AFP:n näkemän tekstiluonnoksen mukaan EU voisi viedä Britannian esimerkiksi Euroopan unionin tuomioistuimeen erosopimuksen rikkomisesta.

Erosopimuksessa osapuolet ovat sitoutuneet toimimaan toisiaan kunnioittavasti ja hyvässä hengessä. Britannian voi katsoa rikkovan tätä myös sitoumusta uuden lakihankkeen myötä.

Miettinen arvioi, että EU:n näkökulmasta lakihanke rapauttaa kuvaa Britanniasta luotettavana neuvottelukumppanina.

Britannian aikeet ovat herättäneet huomiota myös Atlantin toisella puolella. Yhdysvaltojen edustajainhuoneen demokraattipuhemies Nancy Pelosi otti kantaa asiaan sanomalla, että kongressi ei tule missään tapauksessa hyväksymään Yhdysvaltojen ja Britannian mahdollista kauppasopimusta, jos brexit vaarantaa pitkänperjantain sopimuksen.

Vuonna 1998 solmittu pitkänperjantain rauhansopimus päätti Pohjois-Irlannin vuosikymmeniä jatkuneen konfliktin, ja siihen perustuu vaade pitää Pohjois-Irlannin ja Irlannin raja auki.

– Britannian on kunnioitettava EU:n kanssa allekirjoitettua Pohjois-Irlannin järjestelyä varmistaakseen, että tavarat liikkuvat (Irlannin) rajan ylin vapaasti, Pelosi totesi tiedotteessaan.

Lakisotku ei helpota kauppasopimusneuvotteluja

Hätäkokouksen varjossa pääteltiin tänään myös uusinta neuvottelukierrosta EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta. Pääneuvottelijat EU:n Michel Barnier ja Britannian David Frost aloittivat kierroksen päättävän tapaamisensa iltapäivällä Lontoossa.

Tulevan suhteen neuvotteluissa vaikeat pulmat ovat edelleen ratkaisematta. Erimielisyyksiä on ollut muun muassa siitä, missä määrin Britannian tulisi sitoutua jatkossa EU-sääntelyyn ja mitä käy kalastukselle.

Miettinen arvioi, että Britannian uusin lakihanke ei ainakaan helpota neuvottelutilannetta. Miettinen muistuttaa, että edessä voi olla vielä yllättäviä käänteitä. Brexit-prosessi on aiemmin osoittanut sen, että uusia merkittäviä asioita voi tapahtua aivan viime hetkellä ennen asetettuja takarajoja.

Britannian pääministeri Boris Johnson on linjannut, että vapaakauppasopimuksesta pitäisi löytää sopu lokakuun puoliväliin mennessä, jotta se voitaisiin hyväksyä ennen vuodenvaihdetta.