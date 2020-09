Yhdysvaltojen Floridassa oikeus on päättänyt, että entiset rikolliset eivät voi äänestää marraskuun presidentinvaaleissa, jos he eivät ole maksaneet muun muassa sakkojaan osavaltiolle. Uutiskanava CNN :n mukaan kyse on maksuista, jotka liittyvät tuomioihin.