Valko-Venäjällä luvassa jälleen uusi suurmielenosoitus

Valko-Venäjällä oppositio valmistautuu tänään uuteen suurmielenosoitukseen maan pääkaupungissa Minskissä. Oppositio on kutsunut kannattajiaan verkkosivuillaan ja sosiaalisessa mediassa mielenilmaukseen, jonka se oli nimennyt Sankarien marssiksi.

– Emme anna hänen myydä maatamme, sanottiin yhden kanavan iskulauseessa.

Presidentti Aljaksandr Lukashenkan on määrä tavata maanantaina Venäjän presidentti Vladimir Putin Sotshissa Venäjällä. Venäjä on tukenut Lukashenkaa kuohunnan aikana ja luvannut antaa maan hallinnolle tarvittaessa apua. Tuen hintana Venäjän on epäilty kiristävän Lukashenkalta merkittäviä myönnytyksiä.

Valko-Venäjällä on ollut suuria mielenosoituksia jo toista kuukautta. Ne alkoivat elokuussa pidettyjen presidentinvaalien jälkeen, jotka Lukashenka väitti voittaneensa ylivoimaisesti. Länsimaiden mukaan vaalit olivat vilpilliset.

"Meistä on tullut sankareita"

Opposition presidenttiehdokas Svatljana Tsihanouskaja, joka pakotettiin maanpakoon Liettuaan, lähetti oppositiolle videotervehdyksen.

– Kuluneen kuukauden aikana meistä on tullut todellisia sankareita. Nyt jatkamme taisteluamme vapauden puolesta, Tsihanouskaja sanoi.

Valko-Venäjän viranomaiset ovat pidättäneet tai ajaneet maanpakoon lähes kaikki opposition koordinaationeuvoston jäsenet. Neuvosto perustettiin valmistelemaan rauhanomaista vallanvaihtoa Valko-Venäjällä.