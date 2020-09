EU pyytää Kiinaa päästämään riippumattomia tarkkailijoita Xinjiangiin

EU on pyytänyt Kiinalta mahdollisuutta riippumattomien tarkkailijoiden lähettämiseksi Xinjiangiin, jossa vähemmistöt ovat kohdanneet sortoa ja epäinhimillistä kohtelua.

Xinjiangissa Kiinan on esimerkiksi kerrottu vieneen yli miljoona ihmistä vankileirimäisiin olosuhteisiin. Kiina on väittänyt, että leirit olisivat uudelleenkoulutusta varten. Uiguureihin ja muihin vähemmistöihin kohdistettuja sortotoimia on verrattu jopa holokaustiin.

Xinjiangin tilanne nousi esiin, kun EU:n johto keskusteli maanantaina Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa videoyhteyden välityksellä.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel kertoi EU:n tuoneen tapaamisessa esiin huolet Kiinan ihmisoikeustilanteesta, vähemmistöjen kohtelusta Xinjiangissa ja Tiibetissä sekä synkästä kehityksestä Hongkongissa ja Etelä-Kiinan merellä.

Michel kuvaili, että Xin kanssa käyty keskustelu oli jopa intensiivistä ja sanoi, että EU aikoo jatkaa dialogia Kiinan kanssa.

EU toivoo, että osana ihmisoikeusdialogia EU:n diplomaatit pääsisivät myös vierailemaan paikan päällä Tiibetissä.

Investointisopimusneuvottelut nytkähtivät eteenpäin

Huipputapaaminen piti alun perin pitää fyysisenä kokoontumisena Saksan Leipzigissä, mutta koronaviruspandemian vuoksi suunnitelmat muuttuivat. Michelin lisäksi maanantain videotapaamiseen osallistuivat komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja EU-puheenjohtajamaa Saksan liittokansleri Angela Merkel.

Keskustelun asialistalla olivat ihmisoikeuksien lisäksi muun muassa kauppasuhteet, ilmastokysymykset ja koronaviruspandemia.

EU ja Kiina ovat toisilleen tärkeitä kauppakumppaneita. Suhde on monimutkainen, sillä yhtäältä EU näkee Kiinan kumppaninaan, mutta toisaalta Kiina on EU:lle kova kilpailija ja vastustaja.

EU on neuvotellut Kiinan kanssa jo pitkään uudesta investointisopimuksesta, joka muun muassa parantaisi eurooppalaisten yhtiöiden asemaa Kiinan markkinoilla.

Komission puheenjohtajan von der Leyenin mukaan viime kuukausina edistystä on tapahtunut esimerkiksi valtiontukikeskusteluissa, mutta neuvotteluissa on vielä paljon tekemistä erityisesti kahdessa kysymyksessä, jotka ovat markkinoille pääsy ja kestävä kehitys.

EU:n näkökulmasta erimielisyyksien ratkaisussa ei ole kyse siitä, että sopu löytyisi suoraan eri näkemysten puolivälistä, vaan siitä, että suhde muuttuisi tasapainoisemmaksi.

Von der Leyen korosti, että EU-maista tuleville yrityksille on edelleen liian monia esteitä Kiinan markkinoille pääsyssä.

– Kiinan on vakuutettava meidät, että investointisopimuksen solmiminen on sen arvoista, von der Leyen sanoi.

Michelin mukaan iso askel oikeaan suuntaan oli se, että EU ja Kiina allekirjoittivat maanantaina sopimuksen 100 eurooppalaisen ja 100 kiinalaisen tuotteen maantieteellisestä nimisuojasta. Nimisuojan tunnustaminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että samppanjaksi kutsutaan vain Ranskassa Champagnen alueella valmistettua kuohuviiniä.

EU haluaa myös kannustaa Kiinaa kunnianhimoisempaan ilmastopolitiikkaan. Liittokansleri Merkelin mukaan EU ja Kiina aikovat käydä tarkempaa korkean tason keskustelua ilmastotavoitteista vielä ennen loppuvuoden Glasgow'n ilmastokokousta.