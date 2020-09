Kalifornian kuvernööri presidentti Trumpille: Ilmastonmuutos on totta ja se pahentaa maastopaloja – Trumpin mukaan ilmasto alkaa viiletä

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump saapui maanantaina Kaliforniaan tutustumaan maan länsirannikolla riehuvien maastopalojen sammutustoimiin.

Saapuessaan McClellan Parkiin Kalifornian osavaltion pääkaupungin Sacramenton lähellä, Trump toisti jo aiemmin esittämänsä argumentin, jonka mukaan parempi metsänhoito vähentäisi maastopaloja.

– Metsänhoidon on oltava vahvaa. Mitä tulee metsiin, niin puiden kaaduttua ne kuivuvat hyvin nopeasti, noin 18 kuukaudessa. Niistä tulee kuin tulitikkuja. Ne vain räjähtävät, Trump sanoi.

Trumpin tavannut Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom myönsi, että metsänhoidossa on parannettavaa. Newsom lisäsi, että yli puolet Kalifornian maista on liittovaltion hallinnassa, eivät osavaltion. Lisäksi Newsom sanoi, että palojen ylivoimainen syy on paljon suurempi.

– On entistä kuumempaa ja kuivempaa. On käynyt selväksi, että tiede ja todisteet ovat itsestään selviä: ilmastonmuutos on totta ja se pahentaa tätä, Newsom sanoi.

Trump kumosi huolet ilmastonmuutoksesta.

– Se alkaa jäähtyä. Katsokaa vain.

Vain hetki ennen Trumpin saapumista McClellan Parkiin, hänen kanssaan presidentinvaaleissa kisaava demokraattien Joe Biden hyökkäsi rajusti Trumpia vastaan ja kutsui tätä puheessaan ilmastontuhoajaksi, jonka politiikka johtaa entistä voimakkaampiin luonnonkatastrofeihin.

Oregonissa ilmanlaatu historiallisen huono

Yhdysvalloissa Kalifornian, Oregonin ja Washingtonin osavaltioissa on asetettu varoituksia huonosta ilmanlaadusta historiallisen suurien maastopalojen vuoksi, kertoo Washington Post.

Viranomaisten mukaan Oregonin osavaltion ilmanlaatu on tällä hetkellä maailman huonoimpien joukossa, ja osassa osavaltiota jopa vaarallisen huono. Kalifornian San Franciscossa ihmisiä on taas kehotettu pysyttelemään sisätiloissa.

Paloissa oli kuollut maanantai-iltaan mennessä Suomen aikaa ainakin 35 ihmistä.

Demokraattien varapresidenttiehdokas Kamala Harris saapuu puolestaan tuhoalueelle tiistaina. Harris ja muutkin demokraattipoliitikot ovat muistuttaneet lausunnoissaan ja sosiaalisen median kirjoituksissaan siitä, että palojen taustalla vaikuttaa ilmastonmuutos. Yhtä lailla lausunnoissa on muistutettu siitä, että presidentti Trump on suhtautunut epäilevästi ilmastonmuutokseen.

Ratsastuskeskus avasi ovensa kotieläimille

Oregonin osavaltiossa Boringin kaupungissa Portlandin itäpuolella ratsastuskeskus avasi ovensa kotieläimille, jotka tarvitsevat turvaa maastopalojen vuoksi. Mount Hood Centerin 80 tallipaikkaa täyttyivät eläimistä muutamassa tunnissa.

Epätoivoiset ihmiset toivat eläimiään turvaan kymmenien kilometrien päästä Oregonin tulipaloalueilta. Talleihin päätyi hevosten lisäksi sikoja, ankkoja, aaseja ja jopa yksi härkä.

– Ihmiset olivat epätoivoisia, kun heillä ei ollut mitään muuta paikkaa viedä eläimiään turvaan, keskuksen johtaja Aaron Shelley sanoi.