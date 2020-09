Trump antoi konkaritoimittaja Woodwardille runsaasti aikaansa, eikä tulos mairittele presidenttiä

Veteraanitoimittaja Bob Woodwardin Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia käsittelevä kirja julkaistaan tänään.

Yksi Rage-nimisen kirjan kiinnostavimmista tiedoista tuli esiin jo viime viikolla, kun kirjasta julkaistiin otteita. Selvisi, että Trump oli jo helmikuisessa haastattelussaan sanonut Woodwardille tietävänsä, että uusi koronavirus on paljon vaarallisempi kuin tavallinen influenssa. Hän kuitenkin sanoi vähättelevänsä sitä julkisuudessa, jottei Yhdysvalloissa syntyisi paniikkia.

Trump vähätteli toistuvasti koronaviruksen vaarallisuutta epidemian alkuvaiheessa ja sanoi viruksen katoavan pian. Virus pääsi kuitenkin leviämään Yhdysvalloissa laajasti, ja maassa on kirjattu nyt jo lähes 200 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Vaikka Trump oli etukäteen ollut innoissaan Woodwardin kirjasta ja kysellyt avustajiltaan sen ilmestymisestä, hän on viime viikolla julkaistujen otteiden jälkeen kääntynyt Woodwardia vastaan ja lytännyt Rage-kirjan. Trump myös kyseenalaisti sen, miksi hänen koronasitaattejaan pantattiin yli puoli vuotta.

– Bob Woodwardilla oli sitaattini kuukausien ajan. Jos ne olivat hänen mielestään niin pahoja ja vaarallisia, miksei hän uutisoinut niistä saman tien pelastaakseen henkiä? Trump tviittasi.

Trump kehotti hallintonsa jäseniä antamaan haastatteluja

Rage on jatkoa Woodwardin edelliselle Trump-kirjalle Fear: Trump in the White House, joka julkaistiin kaksi vuotta sitten. Fear-kirjassa kuvattiin muun muassa Trumpin hallinnon kaoottisuutta.

Woodward haastatteli Trumpia Rage-kirjaa varten peräti 18 kertaa. Presidentti oli ollut harmissaan siitä, ettei häntä itseään ollut haastateltu Woodwardin edellistä kirjaa varten, joten tällä kertaa Trump halusi olla mukana kirjaprojektissa ja antoi veteraanitoimittajalle runsaasti aikaansa.

Woodward haastatteli häntä pariin otteeseen Valkoisessa talossa, ja Trump soitti toimittajalle usein iltaisin. Trump kehotti myös useita hallintonsa jäseniä antamaan Woodwardille haastatteluja. Woodward pääsi haastattelemaan muun muassa presidentin neuvonantajaa Jared Kushneria ja entistä Valkoisen talon kansliapäällikköä Mick Mulvaneya.

Politicon haastattelemien avustajien mukaan Trump uskoi, että voisi saada Woodwardin katsomaan asioita hänen kannaltaan. Kirja ei kuitenkaan maalaa Trumpin hallinnosta kovin mairittelevaa kuvaa.

Valkoisen talon tiedottaja Kayleigh McEnany sanoi Trumpin antaneen Woodwardille haastattelut, "koska hän on historian avoimin presidentti."

Woodward, 77, nousi kuuluisuuteen 1970-luvulla, kun hänen ja Carl Bernsteinin Washington Postissa tekemät uutiset paljastivat Watergate-skandaalin ja johtivat presidentti Richard Nixonin eroon.

Kukaan ei uskalla uhmata presidenttiä

Woodward kuvaa kirjassaan yksityiskohtaisesti Trumpin hallinnon toimintaa.

Kirja kertoo muun muassa siitä, kuinka moni hallinnon jäsen ei pidä Trumpin käytöstä sopivana, mutta kukaan ei kuitenkaan uskalla esittää presidentille eriäviä mielipiteitä.

Esimerkiksi varapresidentti Mike Pencen kuvaillaan muuttuneen passiiviseksi ja täysin tottelevaiseksi Trumpille. Kirjassa kerrotaan useista tilanteista, joissa presidentin alaiset olivat eri mieltä hänen kanssaan, mutta eivät uskaltaneet avata suutaan.

Entinen kansallisen tiedustelun johtaja Dan Coats myös kertoi epäilevänsä, että Venäjän presidentillä Vladimir Putinilla on jotakin takataskussa Trumpia vastaan.

Kirjassa käydään läpi myös ennen julkaisematonta kirjeenvaihtoa Trumpin ja Pohjois-Korean Kim Jong-unin välillä. Washington Post kuvaili sokeristen kirjeiden kuulostavan siltä kuin ne olisi otettu Harlekiini-rakkausromaaneista.

---

Lähteinä Washington Post, Politico ja BBC