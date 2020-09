Tuore Trump-kirja ei anna presidentin hallinnosta auvoista kuvaa, mutta se tuskin keikuttaa vaalisyksyä

Veteraanitoimittaja Bob Woodwardin tuore Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia käsittelevä kirja Rage poikkeaa parilla tavalla vastaavista teoksista, joita Trumpin presidenttikauden aikana on kirjoitettu.

Ensinnäkin se julkaistiin harvinaisen herkkänä ajankohtana, seitsemän viikkoa ennen presidentinvaaleja. Toiseksi presidentti itse on kirjassa äänessä poikkeuksellisen paljon, sillä Woodward haastatteli Trumpia peräti 18 kertaa kirjaa varten.

Siinä mielessä tiistaina julkaistu kirja kuitenkin muistuttaa edeltäjiään, kuten Woodwardin vuoden 2018 Trump-kirjaa Fear: Trump in the White House, että se tuskin muuttaa monenkaan amerikkalaisen äänestyspäätöstä. Yhdysvallat on tällä hetkellä poliittisesti jakautuneempi kuin koskaan, ja suuria kannatusheilahduksia ei tapahdu herkästi.

Trumpin presidenttikauden aikana on jo nähty, että hänen ydinkannattajansa pysyvät uskollisina jatkuvista pienistä ja suurista kohuista huolimatta. Vaikka Trumpin kausi on ollut myrskyinen ja täynnä erilaisia skandaaleja, on presidentin suosio pysynyt hämmentävän vakaana noin 40 prosentissa.

Ne amerikkalaiset, joita Woodwardin kirjan paljastukset huolestuttavat, olisivat tuskin äänestäneet Trumpia muutenkaan.

Trump lyttäsi kirjan tylsäksi

Kirjan mielenkiintoisin uutisanti olivat jo viime viikolla uutisoidut Trumpin kommentit koronaviruspandemiasta. Presidentti oli kertonut Woodwardille helmikuisessa haastattelussa tietävänsä, että koronavirus on "tappavaa tavaraa" ja paljon vaarallisempi kuin influenssa. Maaliskuussa Trump puolestaan sanoi Woodwardille, että on halunnut vähätellä viruksen vaarallisuutta, jottei Yhdysvalloissa syntyisi paniikkia.

Yhdysvalloissa moni on tulkinnut kommenttien osoittavan, että Trump oli vastuussa Yhdysvaltain viranomaisten hitaasta reagoinnista pandemian alkuvaiheessa.

Trump tosin sivalsi Woodwardia aiheesta sanomalla viime viikolla, että jos sitaatit kerran olivat niin huomionarvoisia ja vaarallisia, niin miksei tämä uutisoinut asiasta heti kevättalvella vaan panttasi sitaatteja puoli vuotta kirjaansa varten.

Tiistaina Trump sanoi Fox Newsillä lukeneensa Woodwardin kirjan maanantaina ja kuvaili sitä "tylsäksi." Trump oli suonut Woodwardille runsaasti aikaansa, koska kunnioitti konkaritoimittajaa ja tämän roolia 1970-luvun Watergate-skandaalin paljastumisessa.

Lopputulos ei kuitenkaan selvästi ollut sitä, mitä presidentti olisi toivonut. Woodward itse toteaa kirjassaan, että historia tulee osoittamaan Trumpin olleen väärä mies presidentin virkaan. Hän on tuonut tätä ajatusta esiin myös viime päivien haastatteluissaan.

– Kysyin häneltä kerran haastattelussa, miten hän määrittelisi presidentin tehtävän, ja hän vastasi että 'tehtävänä on suojella kansaa'. Hän epäonnistui siinä, Woodward sanoi tiistaina CBS:lle.

Vahvistaa tuttuja käsityksiä Trumpista

Woodwardin kirja tarjoaa mielenkiintoisia yksityiskohtia Valkoisen talon sisältä. Mitään järisyttävää uutta näkökulmaa on kuitenkin vaikea löytää.

Tiedossa on ollut jo pitkään esimerkiksi se, kuinka monet Trumpin alaisista eivät pidä presidenttiä kovinkaan suuressa arvossa, mutta eivät uskalla esittää eriäviä mielipiteitä. Samoin tiedossa ovat Trumpin tempoileva johtamistyyli ja hänen nihkeä suhtautumisensa Yhdysvaltain perinteisiin liittolaisiin.

Uutta ei ole myöskään Trumpin kyvyttömyys empatian osoittamiseen. Kun Woodward yritti kysellä Trumpilta rotumielenosoituksiin liittyen, onko tämä pyrkinyt ymmärtämään afroamerikkalaisten tuntemaa tuskaa ja suuttumusta, presidentti vastasi kieltävästi. Sitten Trump ylisti tapansa mukaan sitä, kuinka hänen aikaansaamansa talouskasvu on auttanut mustia.

Kirja myös vahvistaa kuvaa Trumpista autoritaaristen johtajien ystävänä. Woodward puhui aiheesta Trumpin kanssa, ja presidentti sanoi kiinnittäneensä siihen itsekin huomiota.

– Mitä kovempia ja ilkeämpiä he ovat, sitä paremmin tulen toimeen heidän kanssaan, Trump totesi.

Kirjassa käydään läpi Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin ja Trumpin kirjeenvaihtoa. Yhdessä imartelevista kirjeistään Kim muun muassa sanoi Trumpille, että heidän suhteensa on "kuin fantasiaelokuvasta."

Yhden kiinnostavimmista vastauksista Woodwardille antaa Trumpin neuvonantaja ja vävy Jared Kushner, kun hän kysyy tältä Trumpin taipumuksesta liioitteluun.

– Kohut korostavat viestiämme, Kushner sanoi.

Rage siis vahvistaa yleisiä käsityksiä Trumpista, ei vähiten siksi, että presidentti itse on kirjassa äänessä niin paljon. Kirja sisältää siis paljon samoja Trumpin näkemyksiä, jotka ovat muutenkin tuttuja Yhdysvaltain politiikkaa seuraaville.

Jotkut liikkuvat äänestäjät voivat saada kirjasta lisäpontta päätökselleen äänestää Trumpin vastaehdokasta Joe Bidenia, mutta mitään vaalisyksyn käännekohtaa siitä on turha odottaa.