Ukrainan rajalle koronarajoitusten takia jumiin jääneet juutalaiset kieltäytyvät lähtemästä pois

Ukrainan ja Valko-Venäjän rajalla on yhä satoja hasidijuutalaisia pyhiinvaeltajia, jotka ovat jääneet sinne jumiin koronarajoitusten takia. He kieltäytyvät lähtemästä pois paikalta, vaikka Ukraina kieltää heidän maahanpääsyn koronaan vedoten ja Israel on kehottanut Israelin kansalaisia palaamaan kotimaahan.

Pyhiinvaeltajien tarkoituksena oli matkustaa Ukrainan keskiosassa sijaitsevaan Umanin kaupunkiin ja vierailla siellä rabbi Nachmanin haudalla. Vuonna 1810 kuollut Nachman on hasidijuutalaisten keskeisiä hahmoja. Joka vuosi tuhannet pyhiinvaeltajat matkustavat haudalle juutalaisten uutenavuonna, jota tänä vuonna vietetään 18.–20. syyskuuta. Mainos alkaa Mainos päättyy Tänä vuonna Ukraina on kuitenkin sulkenut rajansa koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi. Kun pyhiinvaeltajat yrittivät tällä viikolla saapua Ukrainaan, rajavartijat pysäyttivät heidät.