Presidentti Trump odottaa jokaisen amerikkalaisen saavan koronarokotuksen huhtikuuhun mennessä – Trumpin poikkeuksellisen optimistinen aikataulu on kyseenalaistettu laajasti

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi perjantaina odottavansa jokaisen amerikkalaisen saavan koronavirusrokotteen ensi huhtikuuhun mennessä. Trump uskoo, että ensimmäiset rokotukset annetaan jo myöhemmin tänä vuonna, kun rokote on hyväksytty.

Trumpin mukaan kolmessa eri rokoteprojektissa on tapahtunut "historiallista edistystä" kokeiden loppuvaiheessa ja vähintään 100 miljoonaa rokoteannosta voitaisiin valmistaa tämän vuoden loppuun mennessä.

– Satoja miljoonia annoksia tulee tarjolle joka kuukausi, ja uskomme meillä olevan tarpeeksi rokotteita jokaiselle amerikkalaiselle huhtikuuhun mennessä, hän sanoi.

Trump arvioi rokotejakelun tapahtuvan nopeammin kuin monet uskovat.

Marraskuun presidentinvaaleissa paikastaan taisteleva Trump on kertonut toistamiseen, että turvallinen ja tehokas rokote saataisiin hyväksyttyä tulevien viikkojen aikana. Hän on jopa vihjaillut rokotteen tulevan valmiiksi ennen marraskuun 3. päivän vaaleja.

CDC:n johtaja arvioi rokotteen olevan tarjolla ensi vuonna

Maan johtava lääketieteen asiantuntija kuitenkin kyseenalaisti aiemmin tällä viikolla presidentin poikkeuksellisen optimistiset ennustukset.

Yhdysvaltain tautikeskus CDC:n johtaja Robert Redfield oli keskiviikkona senaatin kuultavana. Hän kertoi päättäjille, että erittäin rajoitettu rokotejakelu voitaisiin mahdollisesti aloittaa marraskuun ja joulukuun aikana, mutta kaikelle kansalle rokote saataisiin luultavasti vasta ensi vuonna.

Redfieldin mainitseman rajoitetun jakelun myötä voitaisiin tarjota rokote muun muassa ensihoitajille tai muille yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeille ryhmille.

CDC:n johtaja arvioi, että turvallinen ja toimiva rokote voitaisiin saada kansalaisten saataville ensi vuonna aikaisintaan toisen vuosineljänneksen lopulla tai kolmannella vuosineljänneksellä.

Trump arvioi keskiviikkona Redfieldin olleen luultavasti "hämillään" todistusta antaessaan. Asiasta kertoo muun muassa USA Today.

Biden luottaa rokoteasioissa Fauciin

Myös Trumpin haastaja, demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden ilmaisi olevansa skeptinen presidentin esittämien aika-arvioiden osalta.

– En luota presidenttiin rokotteiden kanssa, Biden sanoi torstaina äänestäjille Pennsylvaniassa pitämässään puheessa.

Biden sanoi luottavansa rokoteasioissa ennemmin maan johtavaan tartuntatautiasiantuntijaan Anthony Fauciin.

– Jos Fauci sanoo rokotteen olevan turvallinen, minä otan sen rokotteen, Biden jatkoi.

Uutiskanava CNN listasi perjantaina esimerkkejä siitä, miten Trumpin hallinnon poliittiset motiivit ovat ajaneet Yhdysvaltain kansalaisten terveyden edelle ja miten liittovaltion virastot ovat ottaneet hallinnon näkemyksiä puoltavia linjoja päätöksissään koronakriisin aikana.

CNN käsitteli myös Trumpin perjantaisia rokotelupauksia. Presidentin kovista puheista huolimatta Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto ei ole uutiskanavan mukaan hyväksynyt tähän mennessä yhtäkään rokotetestauksessa ollutta rokotetta.

Rokotepuheita kommentoinut hallinnon terveysviranomainen puolsi CNN:n mukaan tuoreeltaan Redfieldin keskiviikkoisia arvioita. Uutiskanavan mukaan asiaa kommentoinut viranomaislähde arvioi, etteivät yhdysvaltalaiset voisi palata normaaliin elämään ennen ensi vuoden loppupuolta.

Mediat: Ministeriö puuttunut tautikeskuksen ohjeistuksiin

Uutiskanavan mukaan hallinto on puuttunut myös esimerkiksi koronatestaamiseen liittyviin ohjeistuksiin. Trump on yhtäältä suitsuttanut sitä, miten Yhdysvallat testaa hänen mukaansa eniten koko maailmassa, toisaalta taas hän on toivonut, että testausta vähennettäisiin. Hänen mielestään testauksen laajuus antaa huonomman kuvan maan koronatilanteesta, koska testauksen myötä tulee esille enemmän tartuntoja.

CDC muutti yllättäen testausohjeistustaan elokuun lopulla. Tuolloin linjattiin, ettei kaikkien altistuneiden tarvitse hakeutua testeihin, jos he ovat oireettomia. CNN:n mukaan ohjeistusta muutettiin jälleen perjantaina ja aiempi arvio siitä, että kaikkien altistuneiden tulisi hakeutua testeihin, palautettiin ohjeistukseen.

New York Times kertoi torstaina, etteivät elokuiset ohjeistukset olisi olleet tautikeskuksen asiantuntijoiden kirjoittamia laisinkaan. Sen sijaan Yhdysvaltain terveysministeriön kerrotaan laittaneen ohjeistukset CDC:n verkkosivuille keskuksen asiantuntijoiden kovasta vastustuksesta huolimatta.

New York Times kertoo tietojensa perustuvan paitsi asiaa tuntevien antamiin lausuntoihin myös lehden näkemiin sisäisiin asiakirjoihin.

Myös CNN:n haastatteleman lähteen mukaan elokuiset testausohjeistukset lähetettiin keskukselle nimenomaan terveysministeriöstä.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.