Brittiministerin turvamieheltä jäi ladattu pistooli lentokoneeseen

Britanniassa ulkoministeri Dominic Raabin turvamies on siirretty syrjään tehtävästään, kun hän oli jättänyt aseensa lentokoneeseen.

Sun-lehden mukaan ladattu Glock 19 -pistooli oli kotelossaan, kun siivooja löysi sen lentokoneen istuimelta Heathrow'n kentällä perjantaiaamuna. Siivooja teki hälytyksen, ja paikalle säntäsi poliiseja. Heille selvisi, että ase kuului yhdelle Raabin turvamiehistä.

Kone oli saapunut Yhdysvalloista, missä Raab oli ollut matkalla. Hän oli tavannut muun muassa ulkoministeri Mike Pompeon.

Lontoon poliisin edustaja vahvistaa, että poliisi on tietoinen välikohtauksesta ja suhtautuu siihen erittäin vakavasti. Asia on tutkinnassa, ja siihen liittyvä työntekijä on siirretty toistaiseksi sivuun operatiivisista tehtävistä.

Ulkoministeriö ei ole ainakaan toistaiseksi kommentoinut tapausta.