Satoja naisia otettu kiinni Minskin mielenosoituksissa

Mellakkapoliisi otti kiinni satoja naisia Valko-Venäjän pääkaupungissa Minskissä järjestetyissä mielenosoituksissa lauantaina. Mielenosoitukset presidentti Aljaksandr Lukashenkaa vastaan ovat jatkuneet mittavina elokuussa pidettyjen vaalien jälkeen. Uutistoimisto AFP:n mukaan naisten marssilla on ollut mukana ainakin parituhatta osanottajaa.

Mielenosoituksia seuraava vapaa toimittaja Hanna Liubakova kertoi Twitterissä, että punavalkoisia lippuja ja värejä kantaneet mielenosoittajat yrittivät paikoin estää turvallisuusjoukkoja viemästä marssin osanottajia mukanaan. Toisen tapahtuma seuranneen toimittajan Franak Viacorkan mukaan poliisin toiminta olisi ollut kovaotteisempaa kuin aiemmin.

"Järjestelmällistä kidutusta"

Valkovenäläisen ihmisoikeusjärjestön edustaja syytti maan viranomaisia kiinniotettujen mielenosoittajien järjestelmällisestä kidutuksesta.

– Kyse ei ole parista kolmesta yksittäisestä poliisista vaan sitä tapahtuu kaikkialla, ei vain (pääkaupungissa) Minskissä vaan maan kaikissa osissa, ihmisoikeusjärjestö Vjasnan varapuheenjohtaja Valjantsin Stefanovitsh sanoi ruotsalaiselle uutistoimisto TT:lle.

Valko-Venäjällä on järjestetty suuria mielenosoituksia elokuussa pidettyjen vaalien jälkeen, kun Lukashenka julistettiin vaalien voittajaksi. Protestien yhteydessä on otettu kiinni tuhansia ihmisiä. Yksistään viime viikonloppuna sadat ihmiset joutuivat kiinniotetuiksi.

"Poliisi voi tehdä mitä vain"

Stefanovitsh kertoo, että Vjasna on koonnut todistuksia yli 500 ihmiseltä, jotka turvallisuuskoneisto on ottanut kiinni.

Poliisin, erikoisjoukko Omonin ja sotilaspoliisin hoteisiin otetut ovat kertoneet, miten heitä on kidutettu etälamauttimilla ja miten suuria ihmisjoukkoja on sullottu pieniin selleihin ilman ruokaa ja juomaa. Ihmisiä on peloteltu raiskauksilla, ja useita on pidetty polvillaan alastomina asfaltilla tuntien ajan, Stefanovitsh kuvailee.

Ainakin yksi nainen ja yksi mies ovat kertoneet asianajajan välityksellä, että heidät on raiskattu kumipampulla.

Vjasna on perustettu vuonna 1996. Sen keskuspaikka on Minskissä, mutta aluetoimistoja on myös useilla muilla paikkakunnilla Valko-Venäjällä.

Satunnainen ohikulkijakin kelpaa uhriksi

Myös kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch on kerännyt tietoja kidutuksesta. Järjestön mukaan kidutetuksi ovat joutuneet muutkin kuin mielenosoitusten osanottajat. Jo se, että henkilö on ollut ulkona iltakuuden jälkeen, on riittänyt poliisille perusteeksi epäillä tätä opposition kannattajaksi, kertoo 30-vuotias it-alalla työskentelevä Ales.