Yli 60 vaurasta maata liittyy mukaan WHO:n suunnitelmaan, jonka tarkoitus on tukea köyhien maiden koronarokotusten saantia

WHO:n tukeman ohjelman tarkoituksena on taata, että myös köyhillä mailla on mahdollisuus koronavirusrokotuksiin. LEHTIKUVA/AFP

Yli 60 vaurasta maata on liittynyt Maailman terveysjärjestö WHO:n tukemaan ohjelmaan, jonka tarkoitus on taata, että myös köyhillä mailla on mahdollisuus koronavirusrokotuksiin.